Врачи Ямало-Ненецкого автономного округа смогут использовать московские сервисы ИИ

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К московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта присоединился еще один регион России. Теперь благодаря столичной платформе Hub Telemed нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

— Благодаря московской платформе Hub Telemed сервисы искусственного интеллекта будут использовать в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа. Исследования региональных клиник будут передавать в обезличенном виде через нашу платформу для анализа нейросетями, после чего возвращать врачу для итогового описания, — отметил он.

По словам Тырова, медики из ЯНАО смогут пользоваться алгоритмами, которые применяют столичные радиологи. Среди них сервис, помогающий выявлять признаки сразу семи патологий.

Он подчеркнул, что технологии не могут заменить врача, но делают диагностику более быстрой и точной.

Заместитель руководителя департамента уточнил, что в Москве искусственный интеллект помогает врачам в анализе лучевых снимков более двух лет. Алгоритмы уже применялись более чем в семи миллионах исследований по 15 разным направлениям.

После заключения соглашения о сотрудничестве московскую платформу Hub Telemed стали использовать пять клиник ЯНАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что московским врачам стали доступны два новых сервиса искусственного интеллекта. Теперь нейросети определяют признаки артроза коленного сустава на рентгенографии и эмфизему на компьютерной томографии органов грудной клетки.