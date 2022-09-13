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Приметы и советы

Два новых сервиса искусственного интеллекта стали доступны рентгенологам Москвы

Елена Самойлова
Город
Два новых сервиса искусственного интеллекта стали доступны рентгенологам Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы / Е. Самарин

Московским врачам стали доступны два новых сервиса искусственного интеллекта. Теперь нейросети определяют признаки артроза коленного сустава на рентгенографии и эмфизему на компьютерной томографии органов грудной клетки. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Таким образом, умные алгоритмы помогают медикам в поиске заболеваний уже по 15 направлениям исследований. Всего на сегодня они обработали уже более семи миллионов лучевых исследований, а в дальнейшем мы планируем расширить область применения искусственного интеллекта до 29 различных направлений, — рассказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

Он отметил, что искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, поскольку замечает даже малейшие отклонения и сразу же подает соответствующий сигнал. Врач получает уже готовый снимок с разметкой, ему остается его описать.

В свою очередь главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев добавил, что специалист может не согласиться с системой и принимать решения самостоятельно, поэтому использование сервисов не сможет заменить квалифицированного рентгенолога.

Искусственный интеллект помогает распознать признаки рака легких и молочной железы, COVID-19, ишемической болезни сердца, инсульта и плоскостопия. В столице уже задействованы нейросети, распознающие на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу семи различных патологий, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого кардиолог, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах остановки сердца.

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