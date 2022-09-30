Здание эксплуатационного персонала восточного участка БКЛ метро обеспечили электроэнергией

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Здание эксплуатационного персонала восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро обеспечили электроэнергией. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты завершают строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям административного здания в составе ТПУ «Печатники», где расположатся службы метрополитена. Для того чтобы обеспечить объект электроэнергией, установлена трансформаторная подстанция, еще 14 кабельных линий прокладывают.

— Восточный участок Большой кольцевой линии метро строится от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». Он охватывает шесть районов столицы — Нагатинский Затон, Люблино, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово — с населением более 620 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Участок включает в себя четыре станции, среди которых «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», уточнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что стартовали работы по возведению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» БКЛ метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии.