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Коллега Дмитрия Нагиева рассказала, что шоумен взял отпуск на год

Анастасия Колоскова
Общество
Коллега Дмитрия Нагиева рассказала, что шоумен взял отпуск на год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев, которого в проекте «Голос» на Первом канале заменит актриса Лариса Гузеева, взял отпуск на год. Об этом рассказала его знакомая изданию Prozvezd.info.

— Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья, — приводит портал слова женщины.

Она уточнила, что шоумен не уезжал из России и уделяет время развитию «своих проектов».

По данным издания, недавний выпуск передачи КВН с участием Дмитрия Нагиева был записан задолго до информации о его творческом отпуске.

До этого сообщалось, что вечером в субботу, 24 сентября, Первый канал показал в эфире первую игру нового сезона Клуба веселых и находчивых, ведущим которой стал Дмитрий Нагиев. В эфире генеральный директор телеканала Константин Эрнст взял приветственное слово. Он заявил, что в будущем бессменный ведущий Александр Масляков вернется к своей трибуне, однако сейчас его заменит другой человек.

Также стало известно, что руководство Первого канала выбрало нового ведущего десятого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» вместо Нагиева. Его сменит Яна Чурикова.

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