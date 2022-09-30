Качество воздуха улучшилось в Подмосковье на текущей неделе

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Мобильные лаборатории на текущей неделе совершили 21 выезд с целью контроля качества воздуха в Московской области. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Отбор проб производился в нескольких городских округах. Среди них были Коломна, Клин, Реутов, Чехов и другие.

— По результатам анализа концентрации составили от 0,2 до 0,6 ПДК. Следует отметить, что ситуация лучше, чем на прошлой неделе, когда в наиболее густонаселенных локациях, вблизи объектов негативного воздействия фиксировались концентрации до 0,8–0,9 ПДК, — отметил глава ведомства Тихон Фирсов, слова которого передает «Подмосковье сегодня».

12 сентября начался прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Подать заявку на соискание премий могут представители бизнеса, корпораций и промышленных предприятий, экологических и проектных организаций, образовательных учреждений, СМИ и активисты некоммерческих организаций. Прием заявок продлится до 7 ноября.