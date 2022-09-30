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Москвич обещал «избавить» от проблем с законом приятельницу за 5,5 миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич обещал «избавить» от проблем с законом приятельницу за 5,5 миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Житель столицы пообещал своей знакомой повлиять на следствие в отношении ее близкого родственника за пять с половиной миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, 48-летний мужчина сообщил потерпевшей, что эти деньги он передаст должностным лицам органов внутренних дел, которые и повлияют на предварительное следствие. На самом же деле мужчина собирался оставить деньги себе.

Узнав про обман, женщина обратилась в полицию. Передача средств происходила уже под контролем правоохранительных органов. Потерпевшая и обвиняемый договорились встретиться для передачи двух с половиной миллионов рублей вблизи дома на Волгоградском проспекте. Женщина села в машину к знакомому и вручила деньги подозреваемому. После этого сотрудники ОМОНа задержали мужчину с поличным.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу.

Еще один случай мошенничества раскрыли 25 августа. Мужчина три с половиной года продавал в интернете несуществующие товары. Таким образом он обманул 35 человек и заработал более четырех миллионов рублей.

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