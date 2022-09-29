Почти четыре года везения: как москвич обманул половину страны

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Москвич сколотил приличную сумму, продавая несуществующие товары через интернет-площадку. В период с апреля 2018 по декабрь 2021 года его жертвами стали 35 человек. Примечательно, что все это время злоумышленнику удавалось избежать ответственности. Эксклюзивные подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».

Рабочая схема

29-летний житель столицы не стал изобретать велосипед. Воспользовавшись популярным интернет-сервисом объявлений, он размещал сообщения о продаже разнообразных товаров. Купить у лжеторговца можно было фактически все: надувные батуты, кофемашины, кофемолки и кофейные автоматы, массажные кровати и кресла, пылесосы, электромотоциклы, тюльпаны, кедровые орехи и даже красную икру. В объявлениях цена за товары была ниже рыночной, что привлекало к ним повышенное внимание.

За три с половиной года своей деятельности он обманул 35 человек со всей России, в том числе из Иркутской, Московской, Ленинградской, Липецкой и других областей. Суммарный преступный заработок превысил четыре миллиона рублей.

Схема была одной и той же. После того как на связь выходила потенциальная жертва, мужчина просил внести предоплату. Получив средства на одну из банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц, злоумышленник высылал жертвам фиктивные паспортные данные, поддельные накладные об отправке и исчезал.

Так, в 2020 году злоумышленник разместил объявление в Сети об оптовой продаже тюльпанов с доставкой по всей России. Им заинтересовалась жительница Саратовской области.

Женщина связалась с предприимчивым москвичом и договорилась о покупке 1500 тюльпанов за 38,5 тысячи рублей. Мужчина обещал, что цветы приедут в город Энгельс Саратовской области к 5 марта 2020 года, если покупательница переведет ему 19 тысяч рублей авансом.

После получения согласия злоумышленник связался с клиенткой через мессенджер WhatsApp от лица транспортной компании и отправил фиктивный договор поставки, а также реквизиты для перевода денег.

Ничего не подозревающая женщина перевела половину суммы после заключения договора, а вторую после ложного сообщения о том, что 1500 тюльпанов отправлены в Энгельс.

Цветов женщина так и не получила.

Раскололи, как орех

Последним делом злоумышленника стала продажа иркутской фирме 200 килограммов кедровых орехов в 2021 году. За это он запросил от представителей компании 360 тысяч рублей.

В этот раз мужчина решил сорвать двойной куш. По данным следствия, он выступил именно посредником в продаже, то есть злоумышленник действительно закупил орехи у московской фирмы, но не поставил их в иркутскую компанию, а реализовал самостоятельно.

Не дождавшись орехов, представители иркутской организации обратились в полицию. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, кто использовал подставные мобильные телефоны и электронную почту. Помимо этого следователи узнали местонахождение подозреваемого и наведались «в гости».

Мужчину задержали 25 августа. В ходе обыска злоумышленник сдался и добровольно согласился проследовать в Иркутск для проведения следственных действий.

В ходе работы над делом москвич дал признательные показания и даже частично возместил ущерб. На данный момент мужчина находится под домашним арестом, а дело — на рассмотрении в Кировском районном суде города Иркутска.