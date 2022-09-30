Владимир Ефимов: Производство одежды в Москве выросло почти вдвое за семь месяцев

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За семь месяцев с начала этого года московские компании выпустили почти вдвое больше одежды, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, отечественные предприятия стали наращивать объемы выпуска своей продукции после того, как иностранные компании приняли решение уйти с российского рынка.

— За семь месяцев этого года в столице выпустили на 97 процентов больше одежды, чем за тот же период прошлого года, — рассказал Ефимов.

Он добавил, что за указанное время московские предприятия поставили заказчикам товары на 28 миллиардов рублей.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благополучному росту отрасли легкой промышленности способствуют системные и антикризисные меры поддержки со стороны города.

Также Владимир Ефимов рассказал, что на текущий момент столица присвоила специальные статусы, позволяющие экономить на налогах и направлять дополнительные средства на развитие производств, 140 компаниям.