Захарова с иронией высказалась о планах компании BBC сократить почти 400 человек

Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление британской телерадиокорпорации BBC о намерении прекратить вещание радио на десяти языках и сократить в целях экономии почти 400 человек.

Дипломат привела в пример ситуацию, когда корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд не продлили визу, после чего в компании этот инцидент назвали «ножом в спину информационной работе», а профсоюз журналистов Британии «направлял гневные письма».

— А тут нормально: «под нож» отправили 400 сотрудников. Подумаешь, информационная работа. Это же в интересах Британии. Значит, все нормально, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что Брюсселю все равно придется когда-нибудь объясняться со своими же гражданами по поводу аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на то, что западные страны стали абсурдно обвинять в произошедшем Россию. Захарова также заметила, что для Европы недопустима сама мысль о том, что за этим инцидентом могут стоять их «главные союзники» — США.