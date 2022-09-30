Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова с иронией высказалась о планах компании BBC сократить почти 400 человек

Анастасия Колоскова
Общество
Захарова с иронией высказалась о планах компании BBC сократить почти 400 человек
Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление британской телерадиокорпорации BBC о намерении прекратить вещание радио на десяти языках и сократить в целях экономии почти 400 человек.

Дипломат привела в пример ситуацию, когда корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд не продлили визу, после чего в компании этот инцидент назвали «ножом в спину информационной работе», а профсоюз журналистов Британии «направлял гневные письма».

— А тут нормально: «под нож» отправили 400 сотрудников. Подумаешь, информационная работа. Это же в интересах Британии. Значит, все нормально, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что Брюсселю все равно придется когда-нибудь объясняться со своими же гражданами по поводу аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на то, что западные страны стали абсурдно обвинять в произошедшем Россию. Захарова также заметила, что для Европы недопустима сама мысль о том, что за этим инцидентом могут стоять их «главные союзники» — США.

Мария Захарова МИД РФ Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте