Кремль: Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ

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Удары украинской армии по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, — отметил он, отвечая на вопрос о том, будут ли рассматриваться попытки Киева вернуть свои территории как атака на Россию.

Также он добавил, что сразу же после вхождения новых территорий в состав РФ в их отношении будет действовать Конституция страны, пишет ТАСС.

До этого Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями, говорится в соответствующих указах российского президента Владимира Путина. Законодательные акты были опубликованы в пятницу, 30 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Референдумы о присоединении к России прошли в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября включительно. Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих плебисцитах.