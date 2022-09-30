Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кремль: Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ

Лейла Алиева
В мире
Кремль: Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Удары украинской армии по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, — отметил он, отвечая на вопрос о том, будут ли рассматриваться попытки Киева вернуть свои территории как атака на Россию.

Также он добавил, что сразу же после вхождения новых территорий в состав РФ в их отношении будет действовать Конституция страны, пишет ТАСС.

До этого Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями, говорится в соответствующих указах российского президента Владимира Путина. Законодательные акты были опубликованы в пятницу, 30 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Референдумы о присоединении к России прошли в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября включительно. Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих плебисцитах.

Украина Дмитрий Песков Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте