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Песков: ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков: ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года
Фото: Администрация президента РФ

Территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) войдут в состав России в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он также заявил, что все территории ДНР, которые еще не взяты под полный контроль ВС РФ, предстоит освободить, передает РИА Новости.

Подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. По словам Пескова, ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России. Так, на них будет распространяться Договор о создании Союзного государства.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.

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