Психолог Зберовский рассказал, какие психические заболевания обостряются осенью

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Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил заболевания, которые обостряются в осенний период.

— Есть сезонные проявления, так называемые осенние и весенние обострения. Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека, — отметил психолог.

По словам специалиста, в этот период люди становятся более чувствительными, могут быть вспыльчивыми, конфликтными, раздражительными или агрессивными. При этом ментальное здоровье человека может ухудшиться в случае комплексного воздействия и магнитных бурь.

В частности, это может повысить тревожность или какую-то активность, что может привести к разным провокациям и конфликтным ситуациям. Зберовский посоветовал таким людям быть внимательными по отношению к себе и контролировать прием лекарственных препаратов.

Недавно москвичей предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются в столичном регионе в выходные. Для кого они опасны и как защитить себя от их негативного влияния — в материале «Вечерней Москвы».