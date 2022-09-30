Собянин принял решение о создании центра поддержки для родственников мобилизованных

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице откроется специальный центр поддержки для родственников мобилизованных граждан. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сотрудники центра помогут решить самые разные вопросы, например об устройстве детей в школы и сады. Также специалисты окажут помощь в трудоустройстве.

Центр будет находиться в здании по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр столицы сообщил, что московские военкоматы после дополнительной проверки мобилизационных данных граждан и анализа уже разосланных повесток на соответствие требованиям указов президента РФ и Минобороны России отправили уведомления об отзыве повесток, которые были составлены на основе неточных сведений.

Кроме того, временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также в Музей Героев России и Советского Союза.