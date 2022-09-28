Собянин рассказал о создании в военкоматах групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские военкоматы после дополнительной проверки мобилизационных данных граждан и анализа уже разосланных повесток на соответствие требованиям указов президента РФ и Минобороны России отправили уведомления об отзыве повесток, которые были ошибочно выписаны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 28 сентября.

По словам Собянина, так военкоматы отреагировали на жалобы москвичей.

— По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных, — написал мэр на своем личном сайте.

Кроме того, еще в понедельник в военкоматах открылись специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва. Собянин также напомнил, что в Москве работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77.

Глава города заключил, что рассмотрение жалоб жителей столицы будет проводиться в постоянном режиме.

До этого сообщалось, что временные пункты мобилизации будут открыты в столичных учреждениях для удобства граждан. Так, горожане могут обратиться в Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Театр Виктюка, а также в Музей Героев России и Советского Союза.