Ученые выявили у собак способности унюхать стресс у человека

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Собаки оказались способны по дыханию и потоотделению выявлять у человека стресс. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета в Белфасте. Результаты исследования появились в журнале PLOS One.

Эксперты взяли у 36 человек образцы пота и выдыхаемого воздуха до и после того, как участники эксперимента пытались решить сложную задачу по математике.

Затем четыре собаки, которые участвовали в эксперименте, понюхали образцы расслабленных и напряженных участников исследования.

Животные смогли правильно определить, кто из людей находился в состоянии стресса, а какие образцы свидетельствовали о спокойствии человека, передает Life.ru.

Недавно японские ветеринары установили, что у собак повышается уровень выработки слез, когда они испытывают позитивные эмоции. Специалисты предположили, что процесс выделения слез у собаки может быть связан с гормоном окситоцином. Этот гормон выделяется не только у собак, но и у их хозяев во время общения с питомцем.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему необходимо выгуливать собак за пределами дачного участка.