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Газпром выплатит рекордные дивиденды за первое полугодие

Лейла Алиева
Экономика
Газпром выплатит рекордные дивиденды за первое полугодие
Фото: shutterstock

В рамках внеочередного собрания акционеры Газпрома одобрили выплату первых в истории компании промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в пятницу, 30 сентября.

Уточняется, что размер дивидендов составит 51,03 рубля на акцию. Всего за первые шесть месяцев компания направит 1,208 триллиона рублей, что соответствует 50 процентам от скорректированной чистой прибыли Газпрома за этот период.

— Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка, — отметили в Telegram-канале холдинга.

Недавно ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал о причинах роста стоимости акций Газпрома. По его словам, в настоящее время создан механизм, который не позволит Газпрому вывести деньги в недружественные страны, поэтому есть возможность выплатить дивиденды. Юшков добавил, что подъем стоимости акций Газпрома — это эмоциональная реакция рынка.

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