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Первый из пострадавших в результате трагедии в ижевской школе выписан из больницы

Степан Жирнов
Происшествия
Первый из пострадавших в результате трагедии в ижевской школе выписан из больницы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первого пациента, получившего ранение в школе №88 в Ижевске, выписали из Детской городской клинической больницы. Об сообщила сообщила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в пятницу, 30 сентября.

По ее словам, мальчик, выписанный из Республиканской детской клинической больницы, чувствует себя хорошо. Пациент останется при этом на больничном, только теперь наблюдение врачей будет амбулаторным, сообщила Пинчук в своем Telegram-канале.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Подробности о стрельбе в Ижевске — в материале «Вечерней Москвы».

Ижевск Дети Убийства Школы Больницы
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