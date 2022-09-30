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Суд отклонил жалобу Шевчука на штраф

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Суд отклонил жалобу Шевчука на штраф
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Советский районный суд Уфы снял с рассмотрения жалобу защиты Юрия Шевчука на штраф. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

Такое решение судьи приняли в связи с ошибками в оформлении документа. Жалоба направлена в суд первой инстанции для устранения недостатков, сообщил ТАСС.

К штрафу в 50 тысяч рублей, о котором идет речь, музыканта приговорили по административному протоколу за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. В этом лидера группы ДДТ обвинили после концерта группы в Уфе 18 мая.

Сотрудники правоохранительных органов на месте составили протокол без участия обвиняемого. В свою очередь музыкант не потребовал рассматривать дело в суде по месту жительства.

5 августа в суд поступило ходатайство о переносе слушаний в Санкт-Петербург со стороны Шевчука, но суд его отклонил.

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