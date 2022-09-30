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ВКС России уничтожили около Днепра цеха по сборке «Грома-2» и «Точки-У»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВКС России уничтожили около Днепра цеха по сборке «Грома-2» и «Точки-У»
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали в районе Днепра цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» ВСУ. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цеха были уничтожены на территории Южного машиностроительного завода.

По словам представителя оборонного ведомства, объекты были уничтожены с помощью удара высокой точности, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Также стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по базам украинской 81-й аэромобильной бригады и артиллерийскому складу 80-й десантно-штурмовой бригады у Краматорска, уничтожив до 200 националистов.

Накануне сообщалось, что ВКС России нанесли высокоточный удар по позициям боевиков «Иностранного легиона» в районе Николаевки Донецкой народной республики, где было ликвидировано до 80 наемников.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции украинских войск в лесополосе российскими десантами. Уточняется, что российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

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