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МИД РФ дал комментарии относительно ситуации с Черногорией

Анастасия Колоскова
Общество
МИД РФ дал комментарии относительно ситуации с Черногорией
Фото: МИД РФ

Россиянам следует «критически подходить» к планированию поездок в Черногорию в связи с недружественными действиями этой страны по отношению к РФ. С таким призывом выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию, — отметила она.

Дипломат предупредила о невозможности оказать находящимся в Черногории россиянам консульское содействие из-за «сокращения до минимума» числа сотрудников посольства России в Подгорице, приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

Накануне стало известно, что Россия приостановила работу консульского отдела посольства в Черногории с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок. Уточняется, что причиной приостановки деятельности консульства стали враждебные действия со стороны правительства Черногории.

В этот же день стало известно, что Черногория объявила персонами нон грата шесть дипломатов из России. К такому решению власти Черногории пришли в связи с действиями, якобы противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Мария Захарова Россия МИД РФ Дипломатия Черногория
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