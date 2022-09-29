Россия приостановила работу консульства в Черногории из-за враждебных действий

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Россия приостановила работу консульского отдела посольства в Черногории. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе российского посольства в Подгорице.

— Работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной приостановки деятельности консульства стали враждебные действия со стороны правительства Черногории, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Черногория объявила персонами нон грата шесть дипломатов из России. К такому решению власти Черногории пришли в связи с действиями, якобы противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич 11 сентября заявил, что республике следует также ограничить въезд для граждан России.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет адекватные действия для ответа на решение Бухареста объявить российского дипломата персоной нон грата.