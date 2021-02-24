Форум кадетского движения впервые пройдет на ледовой арене

Фото: Из личного архива Марата Кучушева

В этом году форум кадетского движения «Честь имею служить Отчизне» пройдет в седьмой раз. 24 февраля, в среду, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев рассказал «Вечерней Москве», какие мероприятия ждут участников.

— Марат Ряшитович, расскажите, что вы подготовили для участников форума в этом году?

— Проведение ежегодного кадетского форума — большая честь для нас. В этот день семиклассники становятся частью кадетского братства. Мы ждем этого события не меньше самих ребят. Во-первых, потому что оно станет первым масштабным офлайн-мероприятием центра после почти года в онлайне.

Во-вторых, впервые за всю историю проведения форума мы встретимся на катке — с 2015 года мероприятие проводилось в Государственном Кремлевском дворце. На лед «Южного полюса» в Лужниках выйдут 1,5 тысячи кадетов-семиклассников.

Они примут участие в мастер-классах хореографов театра на льду и в финале праздника под руководством опытных тренеров, спортсменов и волонтеров исполнят спортивно-танцевальную композицию. Гостями форума станут ветераны, Герои Отечества, депутаты Московской городской думы, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций, известные спортсмены, деятели культуры. В рамках форума состоится праздничный концерт.

— Много ли ребят учатся в кадетских классах столицы?

— Проект «Кадетский класс в московской школе» стартовал в 2014–2015 учебном году, когда к семидесятилетию Победы были открыты 70 таких классов. Он направлен на предпрофессиональную подготовку учащихся. Сейчас в московских школах обучаются 25 тысяч кадетов, площадками проекта стали уже 249 образовательных организаций столицы. Стать кадетом можно с седьмого класса.

Помимо общеобразовательных предметов ребята изучают профильные дисциплины. В первые два года упор делается на военную подготовку и занятия спортом, а в 9–11-х классах начинается углубленная подготовка к поступлению в высшие учебные заведения. Большую роль в этом играют профориентационные мероприятия на базе вузов, а также ознакомительные встречи с представителями министерств и ведомств.

— Какие дополнительные образовательные проекты реализуются для кадетов?

— Мы стараемся предложить им тематические программы и разноплановые дополнительные занятия. Совместно с Московским государственным лингвистическим университетом запустили онлайн-проект «ЛингваШкола для кадет». В рамках программы ребята изучают иностранные языки и военный перевод: эта специальность очень востребована сегодня. В этом учебном году Московский центр «Патриот.Спорт» начал проводить хакатоны для кадет по истории России. В течение четырех дней школьники изучают определенную тему из отечественной истории, а после создают медиапроекты с помощью языков программирования и дизайна.

Работы получаются очень разными: от интерактивных квестов до мобильных приложений на исторические темы. До конца мая состоятся еще три хакатона. Посмотреть трансляции можно на нашем сайте.

Многие кадеты являются постоянными слушателями нашего исторического онлайн-лектория. Дважды в месяц в Морском центре имени Петра Великого Московского центра «Патриот.Спорт» проходят увлекательные лекции.

Автор курса — консультант Российского военно-исторического общества, автор ряда монографий и статей Николай Манвелов — делится своими знаниями о знаменитых морских баталиях, легендарных мореплавателях, малоизвестными фактами из истории отечественного флота. Помимо этого, ребята активно участвуют в киберспортивных соревнованиях. В прошлом году в соревнованиях «Киберкадеты» приняли участие более 5,5 тысячи учеников кадетских классов.

— Проводятся ли еще какие-то активности для ребят?

— Перечисленные мероприятия — не все варианты активного образовательного досуга для учащихся кадетских классов. Помимо программ от Московского центра «Патриот. Спорт» кадеты традиционно участвуют в проекте «Университетские субботы», школьных балах, посещают дни открытых дверей в высших учебных заведениях, мастер-классы и встречи с представителями профильных министерств и ведомств.

СПРАВКА

Кадетское образование становится все более популярным среди московских школьников и их родителей. В этом учебном году почти 6,5 тысячи учеников присоединились к проекту «Кадетский класс в московской школе». Примечательно, что поступают в такие классы не только мальчики, из 21 тысячи кадет почти 8 тысяч девушек.

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