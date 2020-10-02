Американисты назвали выгоды победы Байдена для России

Фото: instagram.com/JoeBiden

В российской политологической среде в общем и целом господствует консенсус по поводу того, что кандидат от демократов Джозеф Байден представляет угрозу для российских интересов. Ведь это человек, стоявший у истоков Евромайдана на Украине. Он — член партии, которая считает, что президент РФ Владимир Путин украл у них победу в 2016 году, выдав компромат на Хиллари Клинтон руками хакеров, атаковавших предвыборный штаб Демпартии. Кроме того, Байден и его однопартийцы постоянно поддерживают санкции против России.

Неужели победа Байдена однозначно невыгодна России и лучше бы Дональд Трамп оставался на второй срок? Опрошенные «Вечерней Москвой» американисты нашли плюсы возможной победы кандидата от демократов.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян полагает, что если Россия заинтересована в развале США, то кандидатура Байдена — самая что ни на есть подходящая.

— Все зависит от ваших взглядов. Если ваша цель — развалить Соединенные Штаты, и вы их считаете экзистенциальным врагом, что чем хуже им, тем лучше нам, тогда России выгоден Байден. Потому что он, Камала Харрис (сенатор — прим. «ВМ») и левые демократы при нем очень навредят и ослабят США. Они вызовут всплеск «белого» движения и национализма, после которого к власти может прийти человек, в разы опаснее Трампа. Все это пустит вразнос американскую политическую систему, — отметил политолог.

— Если вы считаете, что России нужна такая Америка, с которой можно сотрудничать, то здесь больше подходит Трамп. Но если вы думаете, что России нужна Америка разобщенная, дискредитированная, занимающаяся внутренними разборками и разваливающаяся, вам подходит Байден, — подчеркнул Мирзаян.

Вице-президент Российской ближневосточной ассоциации (РБА) Алан Лолаев видит преимущество Байдена для России в том, что с ним можно будет договориться о сокращении вооружений и глобальной безопасности.

— Очевидный плюс Байдена в том, что он не будет вести себя как слон в посудной лавке международных соглашений. В то время как Трамп, судя по выходу из ДРСМД и критике СНВ-3, стремится разрушить эту лавку до основания, — подчеркнул американист.

Фото: instagram.com/JoeBiden

По его мнению, по большому счету оба кандидата не принесут никакой выгоды России.

— Для России выбирать между вариантами Трамп и Байден — это все равно что выбирать между цунами или землетрясением: оба хуже. То есть важно понимать, будет ли президентом Джо Байден, Дональд Трамп или Дональд Дак, в принципе неважно. Ведь антироссийский курс будет продолжен гарантированно, — добавил Лолаев.

Геворг Мирзаян, наоборот, считает, что с действующим президентом-республиканцем договариваться проще, чем с демократом.

— Банально, но нам выгоден Трамп, потому что он своими действиями разрушает американскую глобальную внешнюю политику, антироссийский консенсус и НАТО. Он идет на конфликт с Китаем, вынуждая его перестать колебаться и сделать ставку на противодействие США, где-то вместе с Россией. С Трампом можно говорить на языке прагматики — без привязки к ценностям и правам человека. Трамп нужен, понятен и правилен, — сказал он.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Недавно, 29 сентября, Дональд Трамп и Джозеф Байден провели первые дебаты. На них оба кандидата позволяли себе грубые выражения, постоянно перебивали друг друга и уличали во лжи. Байден назвал Трампа худшим президентом за всю историю страны.

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