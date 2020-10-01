Байден назвал «национальным позором» выступление Трампа на дебатах

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Кандидат от демократов на президентских выборах США Джо Байден назвал выступление действующего президента Америки Дональда Трампа на дебатах позором для всей страны. Об этом он заявил во время выступления в штате Огайо.

— То, как вел себя президент США, — это просто национальный позор, — цитирует его ABC News.

Байден также призвал неопределившихся избирателей обратить внимание на то, какие решения проблем в стране им предлагают кандидаты на должность президента Америки.

Действующий президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден во вторник, 29 сентября, провели первые дебаты. Во время прений обе стороны позволяли себе грубые выражения, постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. Байден также назвал Трампа худшим президентом за всю историю страны.

На выступления кандидатов в президенты уже отреагировали бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис.

Еще два этапа дебатов планируется провести в октябре. Напомним, 59-е выборы президента США назначены на 3 ноября.

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