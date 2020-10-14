Должна ли Россия ответить на военный удар Азербайджана по Армении

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Утром 14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по ракетному комплексу на территории Армении. Азербайджанская сторона аргументирует его тем, что уничтоженный оперативно-тактический комплекс готовился ударить по Гяндже, Мингячевиру и другим городам Азербайджана «с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры». Должна ли Россия отреагировать на формальное нападение на своего союзника по ОДКБ?

Армения и Россия входят в военный союз — Организацию договора о коллективной безопасности. Нападение на одну из стран альянса, по идее, считается нападением на весь блок. Однако Ереван ведет войну с Баку на территории, которую не признает ни Россия, ни Армения. Как быть в таком случае Москве?

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Москва должна отреагировать на удар Азербайджана по территории Армении.

— Москва должна ответить. Этот удар стал еще одним демонстративным вызовом со стороны Анкары. До этого был срыв Ильхамом Алиевым по указанию Реджепа Эрдогана Московского перемирия только потому, что все решили без Турции. Затем было хамское предложение передоговориться с участием Турции и вне Минской группы. Сейчас же демонстративные удары по российскому союзнику в надежде на то, что Россия не ответит, — говорит эксперт.

Если Кремль не ответит, то шансы на нормализацию отношений с Грузией обнулятся, весь Кавказ будет под контролем «враждебной» России Турции, которая, как Германия после Мюнхенского сговора 1938 года, будет претендовать на новые зоны влияния, считает политолог.

Как же Москве нужно ответить? Геворг Мирзаян исходит из нескольких опций.

— Введение бесполетной зоны над НКР, массовые поставки армянам средств ПВО, уничтожение идлибского гадюшника без учета турецких интересов, точечный удар по сирийским боевикам в Азербайджане. Можно выбрать один из вариантов или все вместе. Главное — сыграть с Эрдоганом в его игру. Резко повысить ставки, — подчеркнул Мирзаян.

Автор телеграм-канала «Девичья башня» Садат Гулиев считает, что Москва не будет вмешиваться в конфликт.

— Я считаю, что в данном случае Россия, как и другие страны — члены ОДКБ, прекрасно понимают, что Азербайджан не нападал на Армению, а лишь ответил на нападение со стороны Армении на мирные города Азербайджана. В данном случае, как мне видится, ОДКБ не будет вмешиваться и помогать Армении. Ударом по Гяндже армянское руководство себя дискредитировало перед своими же партнерами, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее, 11 октября, город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Погибли 9 граждан Азербайджана, свыше 30 ранены.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Притчин обратил внимание на то, что решение о реакции ОДКБ должно приниматься всеми членами этой организации.

— Относительно удара Азербайджана по территории Армении, откуда, по данным Баку, должен был нанесен ракетный удар по мирным городам, пока сказать что-то сложно. В случае реального удара со стороны Азербайджана по территории Армении у Еревана есть право подачи заявки в ОДКБ, апеллируя к четвертой статье договора, с требованием оказания помощи. Но решение принимает совет ОДКБ, включающий в себя всех участников организации, поэтому рассмотрение должно проходить максимально объективно с предоставлением данных о том, какие объекты пострадали, — сказал эксперт.

Притчин отметил, что Россия уже сделала главное для остановки кровопролития — собрала 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана в Москве за столом переговоров и своей посреднической миссией добилась подписания соглашения о перемирии.

— Мы видим, что это, увы, не позволило стабилизировать ситуацию и противостояние, в том числе с ракетными ударами по мирным объектам, продолжились. В таких условиях полная ответственность за происходящее лежит на плечах участников конфликта — на Армении и Азербайджане, — добавил эксперт «Валдая».

С 10 октября в зоне карабахского конфликта по условиям Московского соглашения действует гуманитарное перемирие, которое должно было позволить обменяться пленными, телами погибших и стать началом «субстантивных переговоров» о решении конфликта между Ереваном и Баку.

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