Немецкий депутат: Победа Байдена усложнит отношения России и Германии

Фото: Из личного архива Ольги Петерзен

Возможная победа Джозефа Байдена на выборах президента США негативно скажется на отношениях России и Германии. Об этом заявила депутат Гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен.

— Я боюсь, что победа Байдена не просто поменяет отношения России и Германии, а еще больше их усложнит. Наши массмедиа последние недели прикладывали все усилия, дабы распространить среди немцев мнение о том, что все американцы против (действующего президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа. Если верить немецким новостям, Трампа в Америке ненавидят больше, чем (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина в Германии, — сказала депутат «Вечерней Москве».

По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» — не в интересах США, он нужен России и Германии. Чтобы его достроить, Берлину нужно будет проигнорировать тот факт, кто сидит в Белом доме, уверена Петерзен.

— Германия должна в первую очередь действовать в интересах своей страны, своей экономики и своего народа. Не опираясь на то, какой действующий президент в США, — заключила политик.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Голосование официально завершилось в час ночи (9:00 мск 4 ноября). Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

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