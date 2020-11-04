Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Немецкий депутат: Победа Байдена усложнит отношения России и Германии
Фото: Из личного архива Ольги Петерзен

Немецкий депутат: Победа Байдена усложнит отношения России и Германии

Камран Гасанов

Внешняя политика

Возможная победа Джозефа Байдена на выборах президента США негативно скажется на отношениях России и Германии. Об этом заявила депутат Гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен.

— Я боюсь, что победа Байдена не просто поменяет отношения России и Германии, а еще больше их усложнит. Наши массмедиа последние недели прикладывали все усилия, дабы распространить среди немцев мнение о том, что все американцы против (действующего президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа. Если верить немецким новостям, Трампа в Америке ненавидят больше, чем (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина в Германии, — сказала депутат «Вечерней Москве».

По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» — не в интересах США, он нужен России и Германии. Чтобы его достроить, Берлину нужно будет проигнорировать тот факт, кто сидит в Белом доме, уверена Петерзен.

— Германия должна в первую очередь действовать в интересах своей страны, своей экономики и своего народа. Не опираясь на то, какой действующий президент в США, — заключила политик.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Голосование официально завершилось в час ночи (9:00 мск 4 ноября). Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Читайте также: «Путин — президент, с которым надо считаться»: немецкий депутат рассказала об отношении к России

депутатотношения России и ГерманииСеверный поток — 2
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте