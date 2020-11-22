Что турецкие военные потеряли в Карабахе

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Турецкие военные скоро прибудут в регион Нагорного Карабаха. Они начнут работать вместе с российскими коллегами в мониторинговой центре по соблюдению перемирия. Почему Анкара отправляет в Азербайджан своих военных и поможет ли российско-турецкий опыт взаимодействия в Сирии гарантировать мир в еще одной нестабильной зоне? На эти вопросы ответили тюркологи.

21 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время Турция направит свои войска в Азербайджан. «Наши военные будут работать в совместном с РФ центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года», — сообщило турецкое оборонное ведомство. Это решение было принято после трехстороннего заявления глав государств России, Азербайджана и Армении от 10 ноября о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах.

По условиям сделки, Москва направила в зону конфликта своих миротворцев. Позднее турки заявили, что тоже отправят своих миротворцев. Ввиду сложных исторических отношений армян и турок, было решено, что турецкие наблюдатели не войдут в зоны Нагорного Карабаха, оставшихся к 10 ноября под контролем армянских военных. Турецкие миротворцы будут размещены на территориях, контролируемых азербайджанскими военными, и смогут, запустив беспилотники, следить за режимом прекращения огня.

Главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев считает, что Турция своей армией хочет закрепить военный успех Азербайджана.

— Судя по тому, что говорят в Турции, турецкая армия будет присутствовать, чтобы поддержать Азербайджан и закрепить его завоевания во время шестинедельной карабахской войны. Наверняка мандат, выданный на год, будет продлен. Турецкие военные будут следить за тем, чтобы перемирие было реализовано на условиях и в интересах Азербайджана. Баку доверяет Москве, но ему близка позиция Анкары. Турция — гарант договоренностей, — сказал эксперт.

Сирийский опыт создания зон деэскалации «может помочь» России и Турции гарантировать перемирие в Нагорном Карабахе. Однако, в отличие от Сирии, в Закавказье турки не будут заниматься патрулированием на земле, уточнил Ниязбаев.

— Там не будет мобильной миротворческой миссии у Турции. Они будут наблюдать при помощи беспилотников из центра. Судя по заявлениям турецких экспертов, я понимаю, как для них важно не быть мобильными на территориях под контролем армян. Они считают, что это небезопасно для турецких военных и может привести к провокациям. Они не будут заезжать на своей технике на территорию, которая не находится под контролем азербайджанских военных, — добавил он.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев считает, что для Анкары присутствие в Нагорном Карабахе — элемент наращивания своего влияния в Южном Кавказе.

— Турция, конечно, возвращается в Закавказье, значительно укрепляя свое региональное положение .Это неизбежный процесс, который не исключает активности и роли России. Другое дело, что есть силы, представленные, прежде всего, внерегиональными игроками, которые хотят захватить российское информационное пространство, навязывая нам образ «Турции врага». Образ надуманный, высосанный из пальца. Факты говорят об обратном, — отметил тюрколог.

Мавашев напомнил, как в 2017 году ряд экспертов критиковали возможность трехстороннего решения конфликта в Сирии в формате Россия-Турция-Иран.

— Тогда все подряд утверждали, что нельзя садиться с Турцией и Ираном за один стол, мол роль России растворится. А, по факту мы только укрепили наши позиции. Показательно, что турецкий лидер Эрдоган также высоко отмечает усилия России в урегулировании вооруженного конфликта. Да, возможно, найдутся те, кто скажут, что заявления носят декларативный характер, Но кто сказал , что декларативное — не часть публичной политики?, — говорит он.

Эксперт уверен, что действующий формат в составе России и Турции больше поспособствует стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, чем созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ, куда входят РФ, США и Франция.

Напомним, боевые действия в Карабахе начались 27 сентября и продолжались до 10 ноября. В ходе боев ВС Азербайджана удалось вернуть четыре из семи района вокруг Нагорного Карабаха, а также города Гадрут и Шуша внутри Нагорного Карабаха. По инициативе России военные действия прекратились 10 ноября. Азербайджану было обещано возвращение оставшихся трех районов — Агдама, Кельбаджара и Лачина. Все беженцы должны были вернуться в Нагорный Карабах, для этого оттуда открывался коридор в Армению. Статус Нагорного Карабаха еще предстоит выяснить. За соблюдением перемирия следят до 2000 российских миротворцев.

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