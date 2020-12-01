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«Ресурс влияния»: что получит Россия в случае открытия коридора в Нахичевань
Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

«Ресурс влияния»: что получит Россия в случае открытия коридора в Нахичевань

Камран Гасанов

Внешняя политика

Азербайджан хочет создать коридор в Нахичевань. Кремль не подтвердил свое согласие по этой инициативе. С чем могут быть связаны возможные расхождения и какую выгоду России может принести данный проект, «Вечерней Москве» объяснили востоковеды.

В выступлении, посвященном возвращению Азербайджану последнего оккупированного Лачинского района, 1 декабря президент Ильхам Алиев коснулся темы транспортного коридора. По его словам, Баку предлагает создать коридор между эксклавом Нахичевань и основной территорией Азербайджана через территорию Армении. И якобы эту инициативу поддерживают президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Чуть позже в Кремле отказались комментировать слова Алиева.

— Темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария, — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что отказ Пескова давать подробный комментарий по данной теме связан с тем, что окончательный договор еще не согласован.

— Пока что соглашение о коридоре носит рамочный характер, не определены его форматы и маршруты, поэтому вряд ли можно говорить о каком-то различном понимании его функционирования в Москве и Баку. Главная проблема — согласование этого вопроса с Ереваном. Хотя с чисто экономической точки зрения наличие этого коридора будет означать и то, что и Армения может использовать транспортную инфраструктуру Азербайджана и Турции, что приведет к снятию транспортной блокады, — заметил он.

Реализация проекта нахичеванского коридора Москве выгодна, полагает Семенов: «Таким образом Россия приобретает еще один ресурс влияния, так как охраной коридора должны заниматься российские пограничники. Но тут опять же неясно, чего будет больше — проблем или дивидендов от этого».

Доктор исторических наук и приглашенный профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Мехмет Перинчек считает, что появление автомобильных и железных дорог между Азербайджаном и Нахичеванью, граничащим с Турцией, пойдет на пользу и Москве, и Анкаре.

— У России нет возможностей выйти к теплым морям, воюя с Турцией, так же как и Турция не может создать так называемый Туран, обеспечивать интеграцию с тюркским миром в жестком противостоянии с Россией и Китаем. Но турецко-российско-китайское сотрудничество может стать важным инструментом интеграции Турции с тюркской цивилизацией и ее народами в Центральной Азии,— сказал тюрколог.

«Ресурс влияния»: что получит Россия в случае открытия коридора в НахичеваньФото: ТАСС / Станислав Красильников

По его мнению, этот коридор может служить интересом и России, и Турции. Перинчек обратил внимание, что в 90-х годах США пытались вовлечь Турцию в интеграцию с тюркским миром, включая Азербайджан. Однако все эти проекты «потерпели фиаско», потому что Турция не может обеспечивать свою интеграцию с Южным Кавказом и Средней Азией, не учитывая особые интересы России в первом регионе и Китая во втором, заметил историк.

— Сейчас Анкара проводит независимую от Запада внешнюю политику. Больше Турция не играет роль в планах США. Поэтому интеграции Турции с тюркским миром будет служить общим интересам этого региона, — подчеркнул Перинчек.

В начале ноября было обнародовано совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении. В его последнем пункте говорится о гарантиях Армении «безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Контроль за коридором возлагается на российских пограничников.

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