«Легкая ловушка»: политолог объяснил, почему Украина уравняла нацистов и советских воинов

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поставил на одну доску советских воинов-освободителей и гитлеровскую армию. Почему Украина продолжает переписывать историю, «Вечерней Москве» рассказал политолог, член высшего совета общества «Царьград» Андрей Афанасьев.

По его мнению, украинское руководство в Киеве нападками на прошлое демонстрирует неспособность предложить жизнеспособную повестку в настоящем.

— На самом деле глупо было бы ожидать иной трактовки от постпреда Украины в ООН. Они уже давно живут в параллельной реальности, сконструированной грамотно и профессионально другими людьми. Было бы ошибочно предполагать, что руководство этой страны самостоятельно вырабатывает всю эту идеологическую матрицу и весьма специфическую интерпретацию своей истории и истории окружающих народов. Нападки на Великую Отечественную войну уже набили оскомину. Если хотят они так считать, пусть тогда заодно осуждают и преступления нацистов, — сказал Афанасьев.

Если действовать по логике украинских властей, то можно было бы обвинить Украину в «ошибках» Никиты Хрущева, отмечает политолог, но уподобляться Киеву не стоит.

— Такая неадекватная реакция показывает, что реальной повестки у страны нет и нужно каким-то образом собой заполнять информационное пространство. И на помощь приходят самые очевидные исторические споры, — заметил Афанасьев.

Он призвал Киев разделять подвиг предков, защищавших все народы бывшего СССР от большевистской идеологии:

— Такими провокациями специально пытаются связать воедино подвиг народа и идеологию большевизма. За подвиг народа нужно стоять до конца, а идеологию большевизма необязательно отстаивать. Это легкая ловушка, в которую мы, к сожалению, попадаем.

В среду, 2 декабря, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По его словам, войну начали Сталин и Гитлер, а поляки и украинцы стали жертвами этого плана, когда «солдаты-нацисты с Запада и советские солдаты с Востока маршировали по территории Польши», включавшей тогда часть Западной Украины. Якобы Советы убили тысячи украинцев «после оккупации», а затем, отступая в 1941 году, еще больше.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь призвал «подавлять зачатки нацизма» и не дать человечеству погрузиться в еще одну войну. Он пожаловался на «постыдные попытки переписать историю Второй мировой войны». Большинство стран в ООН, в отличие от Украины, подтвердили вклад СССР в победу над фашизмом. Украинские политики не раз ставили под сомнение советское прошлое. На Украине сносят памятники советским воинам, снимают обелиски маршалам и запрещают георгиевские ленточки. Украина — одна из двух стран в ООН (наряду с США), которая голосует против резолюции о героизации нацизма.

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