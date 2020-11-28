Что ждет Украину без экстренного кредита МВФ

Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Без кредита от МВФ Украину ждет повышение налогов, тарифов ЖКХ и снижение уровня жизни. Такое заявление в разговоре с «Вечерней Москвой» сделал политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя отказ Международного валютного фонда предоставить Украине экстренный кредит.

— Отказ мотивирован несколькими факторами. Прежде всего, тем, что, по мнению МВФ, Украина не выполнила выдвигаемые условия по выделению даже текущих кредитов, в частности, имеется в виду борьба с коррупцией. Также надо учитывать, что, несмотря на, казалось бы, независимый статус организации, решение о предоставлении финансовой помощи во многом принимается руководством США, а у них там пересменка — нынешняя администрация уходит, новая еще не пришла, так что заинтересованных лиц, которые бы дали отмашку, просто не оказалось, — объясняет политолог.

Кроме того, отмечает специалист, с финансовыми проблемами столкнулась не только Украина — страны Европы также переживают серьезный кризис, вполне возможно, что, выбирая адресата помощи, МВФ посчитал другие государства более приоритетными.

— Может, в других, более благоприятных условиях, фонд и изыскал бы определенные средства и возможности, но сейчас для них важнее помочь другим странам. Вероятно, в МФВ посчитали, что положение Украины не настолько критическое, остались еще ресурсы для затягивания поясов, элементы социальной поддержки, которые вполне можно ликвидировать для улучшения финансового состояния государства, — говорит он.

Страдать в таких условиях, по мнению политолога, конечно, будет народ. Жарихин предположил, что украинцев ждет новая волна повышения налогов и тарифов ЖКХ:

— Не надо думать, что без кредита от МВФ Украина сразу погибнет. Она выживет, но за счет населения, которое сейчас начнут дожимать: поднимут все возможные тарифы, увеличат налоги. Так, за счет снижения уровня жизни людей украинское руководство дотянет до очередного транша, — считает Жарихин.

Политолог подчеркнул: Украина продемонстрировала полную неспособность жить самостоятельно, без кредитов МВФ, которые, кстати, тоже придется возвращать. Только не за счет собственных ресурсов, а с помощью очередных сторонних займов:

— Они разорвали экономические отношения с Россией, потеряли огромный рынок сбыта и за счет ухудшения политических связей между странами, и из-за того, что торговать стало просто нечем, — промышленность рухнула. Украина пыталась найти новые торговые точки в Европе, но и там ее продукция оказалась никому не нужна. Тем более, сегодня, когда регион также переживает кризис и в первую очередь думает о поддержке собственных производителей, а не об увеличении импорта из других государств. Впрочем, все это было довольно предсказуемо — политика довлела над экономикой, и Украина оказалась в ситуации, когда поддерживать существование можно только за счет кредитов МВФ, которые тоже придется отдавать, занимая и перезанимая.

Страна во многом могла бы улучшить свое положение за счет возобновления отношений с Россией, но, как заметил Жарихин, сделать этого никто не позволит — Украина стала слишком несамостоятельной, и голос разума перевешивает «голос американского посольства».

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Киеву в выделении денежных средств по инструменту emergency finаnce. При этом, как отметил глава Минфина страны Сергей Марченко, Киев попросили работать в рамках действующей программы поддержки.

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