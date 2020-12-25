«Не реверанс в восточном стиле»: политолог объяснил реакцию Эрдогана на похвалу Путина

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает своего российского коллегу Владимира Путина «человеком слова». Ранее лестные слова в адрес Эрдогана говорил и сам Путин. Действительно ли два президента доверяют друг другу или же похвала — всего лишь элемент вежливости? Об этом «Вечерняя Москва» спросила у президента Российской ближневосточной ассоциации Мурада Садыгзаде.

Реджеп Эрдоган прокомментировал слова Путина о нем как о президенте, «который держит слово» и «не виляет хвостом».

— Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор как с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, — сказал турецкий лидер.

Позитивные слова Эрдогана — доказательство умения Путина выстраивать прочные связи за рубежом, считает Садыгзаде.

— На мой взгляд, это особенность ведения политики президента России, который умело выстраивает прочный и честный диалог с лидерами многих стран. Ведь, кроме Реджепа Тайипа Эрдогана, мы можем подчеркнуть особые взаимоотношения нашего президента с лидерами Азербайджана, Германии, Белоруссии, Израиля, Египта и еще многих других стран, — сказал он.

По мнению эксперта, между Путиным и Эрдоганом действительно существует доверие, чему способствовал ряд событий.

— В ноябре 2015 года, когда Турция сбила наш самолет, мы хоть и не сразу, но смогли урегулировать этот кризис в отношениях. При попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года, по некоторой информации, действующая власть в республике смогла погасить путч благодаря российским разведданным, — отмечает он.

Фото: tccb.gov.tr

Садыгзаде также напомнил об эффективном диалоге двух президентов касательно Идлиба (Сирия) и Карабаха, где Турции и России сообща удалось стабилизировать ситуацию, переведя конфликт из военного в политическое русло.

— Примеров, которые демонстрируют теплые и доверительные отношения между лидерами России и Турции, достаточно. Поэтому то, что сегодня сказал Реджеп Тайип Эрдоган, — это искренне, а не реверанс в восточном стиле, — добавил эксперт.

В марте 2020 года на встрече в Москве Путин и Эрдоган подписали соглашение о перемирии в сирийской провинции Идлиб, где шла война между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией, террористами из группы Хайят Тахрир аш-Шам*. Что касается Карабаха, то там после недавней 44-дневной войны (27 сентября — 9 ноября) Россия и Турция согласовали размещение в регионе российских миротворцев и турецких наблюдателей.

*Хайят Тахрир аш-Шам — организация, запрещенная в России.

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