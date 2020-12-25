Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Не реверанс в восточном стиле»: политолог объяснил реакцию Эрдогана на похвалу Путина
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«Не реверанс в восточном стиле»: политолог объяснил реакцию Эрдогана на похвалу Путина

Камран Гасанов

Внешняя политика

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает своего российского коллегу Владимира Путина «человеком слова». Ранее лестные слова в адрес Эрдогана говорил и сам Путин. Действительно ли два президента доверяют друг другу или же похвала — всего лишь элемент вежливости? Об этом «Вечерняя Москва» спросила у президента Российской ближневосточной ассоциации Мурада Садыгзаде.

Реджеп Эрдоган прокомментировал слова Путина о нем как о президенте, «который держит слово» и «не виляет хвостом».

— Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор как с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, — сказал турецкий лидер.

Позитивные слова Эрдогана — доказательство умения Путина выстраивать прочные связи за рубежом, считает Садыгзаде.

— На мой взгляд, это особенность ведения политики президента России, который умело выстраивает прочный и честный диалог с лидерами многих стран. Ведь, кроме Реджепа Тайипа Эрдогана, мы можем подчеркнуть особые взаимоотношения нашего президента с лидерами Азербайджана, Германии, Белоруссии, Израиля, Египта и еще многих других стран, — сказал он.

По мнению эксперта, между Путиным и Эрдоганом действительно существует доверие, чему способствовал ряд событий.

— В ноябре 2015 года, когда Турция сбила наш самолет, мы хоть и не сразу, но смогли урегулировать этот кризис в отношениях. При попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года, по некоторой информации, действующая власть в республике смогла погасить путч благодаря российским разведданным, — отмечает он.

«Не реверанс в восточном стиле»: политолог объяснил реакцию Эрдогана на похвалу ПутинаФото: tccb.gov.tr

Садыгзаде также напомнил об эффективном диалоге двух президентов касательно Идлиба (Сирия) и Карабаха, где Турции и России сообща удалось стабилизировать ситуацию, переведя конфликт из военного в политическое русло.

— Примеров, которые демонстрируют теплые и доверительные отношения между лидерами России и Турции, достаточно. Поэтому то, что сегодня сказал Реджеп Тайип Эрдоган, — это искренне, а не реверанс в восточном стиле, — добавил эксперт.

В марте 2020 года на встрече в Москве Путин и Эрдоган подписали соглашение о перемирии в сирийской провинции Идлиб, где шла война между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией, террористами из группы Хайят Тахрир аш-Шам*. Что касается Карабаха, то там после недавней 44-дневной войны (27 сентября — 9 ноября) Россия и Турция согласовали размещение в регионе российских миротворцев и турецких наблюдателей.

*Хайят Тахрир аш-Шам — организация, запрещенная в России.

Читайте также: «В объятия Запада»: что стоит за желанием Турции сблизиться с США

отношения Турции и РоссииРеджеп ЭрдоганВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Все мнения
О проекте