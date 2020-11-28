«В объятия Запада»: что стоит за желанием Турции сблизиться с США

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Несмотря на то, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден хорошо знаком с Реджепом Тайипом Эрдоганом и неоднократно посещал Турцию в качестве вице-президента еще в эпоху Барака Обамы, это вовсе не означает, что отношения двух стран укрепятся и они станут непоколебимыми союзниками. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, выстраивать серьезные партнерские отношения с Эрдоганом абсолютно невозможно, поскольку он не способен по своей натуре быть стратегическим союзником. Журавлев отметил, что главная амбиция турецкого лидера как диктатора заключается не в тесном союзничестве с кем бы то ни было, а в попытке сделать свою страну центром исламского мира.

— То есть рассчитывать США могут только на тактические отношения с Турцией. Кстати, с Россией у Эрдогана тоже всегда были отношения исключительно такого формата. Вот ему нужно было укрепить свою армию — он с удовольствием у нас покупал С-24, вопреки и несмотря на рекомендации США этого не делать, — говорит политолог.

Эксперт отмечает, что Россия также нужна была Эрдогану как защитница от давления США. Однако разногласия по ситуации в Сирии, где Москва поддерживала официальные власти, а Анкара — группы боевиков, противоречия по Ливии и еще больше обостривший отношения стран конфликт в Карабахе привели к тому, что Турция начала отходить от России прямиком «в объятия Запада».

— Все эти обстоятельства заставили Эрдогана поменять вектор своей внешней политики и идти навстречу Вашингтону. Однако и Россия, и США не воспринимали и не воспринимают турецкого лидера в качестве серьезного союзника. Все прекрасно дают себе отчет, что Эрдоган — очень неоднозначная политическая фигура, у него и «дружба» такая же странная. У него семь пятниц на неделе. Он то дружит, то сбивает самолеты, делает шаг к укреплению отношений и два шага назад. И тот факт, что Турция отворачивается от нас, Россия воспринимает абсолютно спокойно. Мы никогда и не рассчитывали на глубокие отношения с Анкарой, — отмечает Журавлев.

Эксперт считает, что в Москве давно поняли, что турецкий лидер идет на сближение тогда, когда ему нужно наладить вопросы с энергоснабжением или вооружением. Когда же возникают какие-либо разногласия, Эрдоган стремится найти поддержку у других стран.

— Дружить «против кого-то» — это вполне в стиле Эрдогана. А нынешняя власть в США воспринимает его как мелкую пешку, которая время от времени вносит дисбаланс, но глобально ни на что не влияет. И вообще сейчас США вернутся к классической американской модели политики, когда Китай для них — просто ржавый пояс. Турция с ее военно-политическим хулиганством — для них это мелочи: им важно, чтобы Турция играла по правилам Вашингтона, даже если она будет иногда бесноваться. Турция на роль мировой державы пока не претендует, а Вашингтону нужно, чтобы она в принципе придерживалась глобального порядка, — говорит Журавлев.

Собеседник «ВМ» также отмечает, что сам Байден на улучшение отношений пойдет с большим удовольствием.

— Но союз Эрдогана с Байденом будет сохраняться ровно до того момента, пока не будут затронуты территории, которые для обоих государств представляют интерес. Например, Северная Африка, на которую у Вашингтона свои планы, а у Анкары — свои, — считает он.

Как только последует подобный конфликт интересов, Эрдоган снова обратить свой взор в сторону России. Но поддержит ли Москва после таких маневров Анкару? По словам эксперта, этот вопрос остается открытым.

Ранее СМИ стало известно, что из-за разногласий с Россией Турция намерена добиться улучшения отношений с традиционными союзниками на Западе, включая Соединенные Штаты, в связи с возможной победой Джозефа Байдена и ростом противоречий с Россией.

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