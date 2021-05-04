«А где они были?»: что кроется за иском экологов против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкая экологическая организация Nabu подала в суд заявление против строительства «Северного потока — 2», объясняя это тем, что прокладка трубопровода разрушает среду обитания на дне Балтийского моря. В том, повлияет ли иск на ход строительных работ, чем он мотивирован на самом деле и действительно ли проект наносит ущерб морю, разбиралась «Вечерняя Москва».

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа уверен, что поданный экологами иск никакого влияния на ход строительных работ не окажет. Он отмечает, что во всех странах есть экологи, которые выступают против любых строительств, ратуют за зеленую энергетику. Проблемы, которые во всем мире озвучивают экологи, нужно обсуждать. Но важно со здравым смыслом понимать, что есть необходимые проекты.

— Лет через 50, наверное, это в большей степени будет развиваться. Но сегодня экономика не может развиваться без углеводородов. Выступать будут. Мнение общественности всегда учитывается, ни в одной стране не могут наплевательски относиться к нему. Это нормальное явление, что будут выступать против, как и против строительства атомных электростанций. Но без них невозможно, — сказал он.

По словам Чепы, в ситуации с «Северным потоком» заявления экологов политически мотивированны. И они нужны для того, чтобы убрать конкурента в лице России.

— А «Северный поток» в Европе — он нужен ей. Поэтому эти движения подогреваются конкурентами. К сожалению, часть таких общественных организаций недобросовестно подходит даже к таким экологическим вопросам. Конкуренция ужесточается. А кто конкуренты, мы давно знаем, — добавил Чепа.

Политолог Наталья Елисеева говорит, что немецкие экологи уже не в первый раз заявляют о том, что «Северный поток» неэкологичен и нанесет ущерб природе. Однако, по ее словам, такие заявления возникают в тот момент, когда политические санкции или переговоры вокруг него заходят в тупик.

— Власти Германии заявляют, что проект будет реализован. Идет строительство. Со стороны России также говорят, что проект будет реализован. И американские заявления просто игнорируются. Любое давление на «Северный поток» игнорируется. Уже и создавались фонды для обхода возможных санкций, — говорит политолог.

По словам Елисеевой, экологи — рабочий инструмент, который привлекается, чтобы поднять волнение общественности, плохо разбирающейся в теме экологии.

— Хорошая тема для манипуляции общественным сознанием. Забрасываешь информацию, в дальнейшем ввиду того, что сфера специфическая, люди в ней не разбираются, они в это верят. Если есть возможность еще и с помощью экологии подорвать доверие к проекту, то этим пользуются, — говорит политолог.

Елисеева уверена, что иск немецких экологов — вопрос политики и экономики. «Северный поток», говорит она, поменяет расклады в сфере газа.

Эколог, сотрудник Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова Максим Лапушкин тоже считает, что иск обусловлен политическими мотивами, и задается вопросом: почему экологи вспомнили о проблеме только на завершающем этапе строительства трубопровода.

— А где они были, когда «Северный поток» утверждался, его трасса утверждалась? Почему раньше не подали иск, если проект неэкологичен? Это очень странно, — говорит он.

Лапушкин добавил, что любая деятельность человека в природе оказывает на окружающую среду негативное воздействие так или иначе. Именно поэтому перед строительствами различных объектов проводятся оценки воздействия на окружающую среду, специальные экспертизы.

Заслуженный эколог РФ, первый заместитель директора Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Пешков напоминает, что материалы по строительству «Северного потока» прошли оценку воздействия на окружающую среду и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

— Там рассматривались все аспекты воздействия и мероприятия, которые призваны снизить уровень воздействия на окружающую среду. Трубу плетями сваривают на трубоукладчике, а потом опускают на дно. И чем она может воздействовать? Ничего не копают, нет дноуглубительных работ, на которые немецкие экологи не обращают внимания в портах Германии и Польши, — сказал Пешков.

Эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что иск экологов нацелен не на заботу о природе, а на то, чтобы оказать давление на Россию, а также на канцлера Германии Ангелу Меркель и представителей ее партии.

— Любая заинтересованная организация или лицо, которые считают, что природоохранной зоне нанесен ущерб проектом, может подать в суд для решения вопроса оценки: действительно ли был нанесен ущерб. Если проведут независимую экспертизу в рамках суда и скажут, что ущерб нанесен, то ставится вопрос о его возмещении в материальной форме к бенефициарам строительства «Северного потока», — сказал адвокат.

По его словам, Меркель и представители ее партии поддерживают строительство трубопровода, считая, что проект приносит экономическую выгоду Европе. А вот в большей мере союзники американской стороны, Польша и партия зеленых, которые сейчас пробиваются к власти в Германии, хотят оказать давление на действующее правительство ФРГ, пользуясь поддержкой США, и убрать с европейского рынка российский газ.

— С моей точки зрения, это просто предлог, чтобы начать судебную процедуру в отношении Газпрома и его партнеров по строительству «Северного потока — 2». И через них оказать давление на Российскую Федерацию в целом, — говорит Краснов.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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