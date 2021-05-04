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Строительство «Северного потока — 2» могут возобновить в конце мая
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Строительство «Северного потока — 2» могут возобновить в конце мая

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Строительство «Северного потока — 2» могут возобновить в конце мая 2021 года, так как поданный иск из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Об этом рассказали в пресс-службе BSH.

Уточняется, что Nord Stream 2 еще в марте 2018 года получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» с мая по сентябрь.

В BSH напомнили, что иск направляли против разрешения от 14 января 2021 года.

— Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море, — пояснили в пресс-службе.

В связи с этим в конце мая 2021 года строительство трубопровода может возобновиться, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал действия вокруг «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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Северный поток — 2строительствоГермания
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