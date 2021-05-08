Могут ли США отбросить Россию «назад в 90-е»

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Соединенные Штаты хотят ввергнуть Россию в состояние международной изоляции, считают иностранные СМИ. По их мнению, Вашингтон намерен отбросить Москву в 1990-е годы, когда она, по сути, была отрезана от внешнего мира из-за внутренних проблем. Насколько вероятен такой сценарий, «Вечерняя Москва» узнала у политологов.

Как рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в 90-е Россия в большей степени была в самоизоляции, чем в изоляции, о которой говорит западная пресса. Тогда, вспоминает эксперт, страна переживала внутренний развал, ресурсов не хватало, а потому желания да и сил вести активную внешнюю политику у властей тоже не было.

— Дружить с разваливающейся страной никто не хочет, а бороться с ней не очень интересно, — сказал собеседник «ВМ». — Но при этом мы были союзниками США в то время.

Администрация президента РФ, Whitehouse

По мнению Журавлева, поставить Россию в те условия, о которых якобы грезит американская администрация во главе с президентом Джо Байденом, невозможно. Во-первых, говорит политолог, РФ от этого защищает статус великой военной державы. Москва может растерять это преимущество, допускает эксперт, но сегодня предпосылок к этому нет.

— Военные расходы — это очень большая тяжесть (для российского госбюджета — прим. «ВМ»), но наша оборонка обходится нам значительно дешевле, чем американцам. У них вложен очень большой процент прибыли в эту статью расходов, а у нас особой прибыли от этого нет, поскольку речь идет о прямых поставках.

Вторая и не менее важная причина, по которой Россия явно не будет отброшена на два с лишним десятка лет назад, — территория, заявил собеседник издания. По его словам, в настоящее время идет ключевой глобальный экономический процесс — усиление отношений Китая и Европы. Поскольку друг от друга их отделяет именно Россия, «нас просто никак не обойдешь», отметил гендиректор ИРП.

— Еще и нам же будут платить, причем довольно много, — добавил он. — Слабая сторона здесь только в том, что эту инфраструктуру дорого и долго развивать. Если не сумеем перевозить китайские товары по своей территории, они поедут по другим странам.

Также Журавлев назвал третий фактор, сдерживающий планы Штатов, — Северный морской путь и иные точки вложения капитала. По мнению политолога, СМП — это одна из важнейших транспортных артерий в глобальном масштабе.

— Таких точек вложения капитала — с высокой прибылью — очень мало в мире, и значительная их часть сосредоточена у нас. Это наши огромные богатства, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков выразил мнение, что Вашингтон не просто хочет вернуть Москву в 90-е, но и хочет сделать их вечными для России. Политолог считает, что американские власти хотят создать в РФ марионеточное зависимое правительство.

— Задача США — создать такие институты, которые сделали бы невозможным появление «нового Путина» в РФ, — считает Марков.

Собеседник «ВМ» также отметил, что вероятность устроить такой госпереворот в РФ руками США составляет около 20 процентов. По словам эксперта, с одной стороны у России есть сильный лидер, огромный капитал суверенитета в обществе и политической элите, ядерный арсенал и различные ключевые для современного мира структуры. С другой стороны, продолжает Марков, всему этому противостоят пассивные мировые элиты и внутренние противники действующей власти.

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