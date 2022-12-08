Соорудим на троих: зачем нужен союз стран-производителей газа

Президенты Казахстана, России и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на встрече в Астане, / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Создать союз стран-производителей газа предложил президент России Владимир Путин своим коллегам, лидерам Казахстана и Узбекистана. Что дает Москве, Астане и Ташкенту эта инициатива?

В ходе недавней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин выдвинул идею создания «газового союза» с участием России, Казахстана и Узбекистана для координации поставок между тремя странами и другими покупателями энергоносителей, включая Китай. Однако деталей пока мало. О чем может идти речь?

Причастные к принятию решений официальные лица пока не очень распространяются насчет деталей возможного нового союза. Так, вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику, упомянув о поставках в Китай, не сообщил других подробностей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что детали соглашения еще предстоит обсудить, но ключевой идеей является согласование планов поставок. Он привел в пример северный Казахстан, куда поступает газ из России: сейчас Астана рассматривает возможность строительства нового дорогостоящего трубопровода в этот регион для его снабжения собственным казахстанским газом; в то же время Россия увеличивает добычу в близлежащей Восточной Сибири и, как прозрачно намекнул Новак, Казахстан мог бы избежать расходов на «десятки миллиардов долларов» на трубопроводы, взяв на себя обязательства по импорту российского топлива.

Дело в том, что из всех трех стран именно Россия является крупнейшим экспортером природного газа, тогда как Узбекистан и Казахстан производят ненамного больше, чем потребляют сами. Обе страны при этом соединены газопроводом с Россией, и еще их пересекает отдельный газопровод, транспортирующий туркменский газ в Китай. До сих пор ни Казахстан, ни Узбекистан не сообщали о намерениях организовать транзит российского газа в Китай или какие-либо другие страны. И вот теперь им сделано именно такое предложение, по сути. Ждем ответа.

Москва активно ищет новые рынки сбыта своего газа на фоне западных санкций и после отключения газопровода «Северный поток». Самый напрашивающийся вариант — увеличить поставки в Азии. В том числе транзитом через своих южных соседей. При этом окончательного твердого «да» от них не получено пока. И Ташкент, и Астана осторожничают.

Опасения связаны с тем, что, усилив сотрудничество в сфере купли-продажи энергоресурсов с Россией, они могут потерять свою энергетическую и геополитическую независимость. Особенно сильны такие настроения в Узбекистане, который можно назвать самым «геополитически независимым» государством в Центральной Азии. Он, например, не входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, а в Евразийском экономическом союзе участвует лишь как наблюдатель.

Еще с советских времен Россия, Казахстан и Узбекистан связаны единой газотранспортной системой, которую можно использовать теперь как для «своповых» операций (выше был приведен пример того, как северные районы Казахстана обеспечиваются газом из России, выгоднее, сохраняются и поставки газа из Узбекистана в Россию). Общая газотранспортная система, проходящая через Узбекистан и Казахстан до Туркмении, имеет общий потенциал прокачки 40–50 миллиардов кубометров в год. Помимо этого, имеется отдельный трубопровод из России в Узбекистан через Казахстан («Бухара — Урал») мощностью 8 миллиардов кубов в год.

В перспективе можно рассматривать варианты экспорта российского газа в Индию и Пакистан — этот рынок превосходит по объемам европейский в разы. Но это все же вопрос отдаленной перспективы. К тому же обремененный политическими сложностями. На этом пути лежит Афганистан, безопасность поставок через который не решена. Туркменистан бьется над этим вопросом много лет, чтобы пробиться со своим газом на юг, но так ничего толком и не достиг. Так что путь в Индию безопаснее прокладывать вообще через Иран, а не Среднюю Азию.

Трехсторонний «газовый союз» действительно может позволить России отчасти решить проблемы со сбытом больших объемов газа, которые не будут находить спроса в Европе. В то же время предстоит развеять опасения потенциальных партнеров, что их «накажут» за слишком тесные связи с Москвой «вторичными санкциями» со стороны Запада. Тем более что западные инвесторы имеют большую долю в разработке природных ресурсов в обеих странах. Даже без формальных санкций западные партнеры могут счесть сближение с Россией «токсичным» и в худшем случае начать оговаривать свои инвестиции тем, чтобы они никоим образом не помогали Москве наращивать ее экспортный потенциал.

Однако при этом трубопроводный газ, направляемый в Азию, вряд ли попадет в обозримом будущем под санкции. К тому же его основными покупателями будут выступать Китай и, возможно, в перспективе, Индия, которые вполне в состоянии противостоять санкционному давлению Запада.

Надо, впрочем, учитывать и то, что Узбекистан и Казахстан, как и Туркменистан, через который тоже проходят экспортные маршруты, в какой-то мере выступают для нас конкурентами. Правда, обе страны в ближайшие годы планируют сокращать экспорт газа в пользу увеличения внутреннего потребления. И тогда выпадающие объемы поставок в тот же Китай может заменить Россия. На чем, собственно, и базируется предложение Москвы о союзе. Но стоит нам поспешить с детальной проработкой своего предложения, ведь и Ташкент, и Астана сейчас активно привлекают западные корпорации, желая существенно нарастить добычу газа.