«Всем уже наплевать»: как на Россию повлияют новые европейские санкции

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Стало известно, что Евросоюз планирует расширить санкционный список российских физических и юридических лиц. Новые ограничения коснутся двух человек и четырех компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив. «Вечерняя Москва» выяснила, каким будет эффект от новых ограничений и насколько они значимы.

Как рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, в данном случае введение новых санкций говорит о том, что продолжается ухудшение отношений между Россией и коллективным Западом.

— Что бы Россия ни делала, как бы ни позиционировала себя — если это не нравится Западу, то будет сопровождаться в самом мягком варианте критикой, всяческими негативными оценками, а в жестком — санкциями, — заявил сенатор.

Почему с таким опозданием?

Аналогичных точек зрения придерживаются и политологи. По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, во-первых, это попытка затормозить реализацию других инфраструктурных проектов в дальнейшем на территории двух субъектов Российской Федерации: Крыма и Севастополя.

— А во-вторых — усложнить поставки оборудования. Но при всем этом компании уже защищены и этот процесс будет проходить параллельно. В отношении физических или юридических лиц он будет расширяться — зависит от операций, связанных с принятием того или иного пакета. Если бы эти компании были зависимы от внешнего контура вливаний, конечно же, это могло бы стать проблемой. А так — они сильнее защищены от возможного воздействия, — отметил эксперт.

Политолог и публицист Армен Гаспарян вообще не понимает, почему санкции вводятся с таким отставанием, ведь мост через Керченский пролив функционирует уже более двух лет.

— В Евросоюзе же не все эстонцы, до которых по полгода простейшие вещи доходят, потом начинаются рыдания. Все-таки Европа более оживленной была с этой точки зрения. Ну ладно, спишем на пандемию, рецессию мировой экономики. Но, скажем честно, всем на это глубоко наплевать по той простой причине, что когда санкции у вас постоянно и внедряются за все, что только можно, — вы перестаете на них реагировать, — с нескрываемой иронией комментирует происходящее специалист.

Пусть вводят санкции за мосты через Темзу

По словам Гаспаряна, «удивительными» людьми на Западе была допущена стратегическая ошибка.

— Если у вас ничего, кроме санкций, нет, они перестают нести в себе тот самый единственно правильный и верный смысл. Это пустая трата времени. Вот вы обложите санкциями давно уже построенный и нормально работающий Крымский мост, но с таким же успехом можно вспомнить нарушения, которые были допущены при строительстве моста через Темзу, и «впрудить» их англичанам, чтобы им не было скучно в ожидании Brexit. Пусть еще за это ответят, — добавил он.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Теперь стоит сказать о том, как на это реагировать.

Дмитрий Абзалов считает, что с нашей стороны будет пропорциональное расширение ограничений для некоторых организаций, но особой необходимости отвечать нет. Только в рамках соразмерности. А Армен Гаспарян уверен, что решения о санкциях принимают люди, больные тяжелым интеллектуальным недугом, поэтому реакция здесь в принципе не нужна.

Инструменты без влияния

Гораздо сдержаннее об ответе говорит сенатор Олег Морозов. Потому что в самой Европе к новым ограничениям в отношении России в целом относятся скептически.

— Противопоставлять в этом что-то — контрсанкции — не всегда продуктивно. Это все равно что становиться на одну ступень с теми, кто пользуется инструментами, не имеющими никакого в итоге большого эффекта — ни политического, ни экономического. Дело в том, что если санкционные механизмы в какой-то степени хоть как-то могут восприниматься политическим классом Америки, то европейским политическим классом они воспринимаются все меньше и меньше. Потому что несут для него ущерб ничуть не меньший, чем мы несем от этих санкций, а может, и больший. Потому это абсолютно политическое решение с абсолютно политическим подтекстом. Никаких экономических последствий ни для нас, ни для упомянутых физических лиц, ни для государства это иметь не будет, — резюмировал политик.

Впрочем, формально решение о санкциях пока не принято. Они лишь оформляются на бумаге. Не исключено, что официальные лица Евросоюза объявят о них на следующей неделе.

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