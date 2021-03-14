Противоречивое наследие Горби

Экс-президент СССР Михаил Горбачев / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Юбиляра поздравили многие мировые лидеры. Россияне по поводу наследия Горбачева так и не договорились.

Одни (таких меньшинство) благодарят его за то, что «дал нам свободу». Другие (подавляющее большинство) проклинают за то, что «развалил Советский Союз».

Когда Горбачев пришел к власти, экономика СССР уже стагнировала. Осознание того, что «дальше так жить нельзя», пришло при Юрии Андропове: он сменил в 1982 году почившего Леонида Брежнева, уже сам будучи тяжело больным. После смерти Андропова на «престол» взошел еще более больной Константин Черненко. Если при Андропове руководство страны еще говорило о надобности «повышать эффективность производства», то при Черненко все только и ждали, когда он помрет.

Советская экономическая модель полностью себя исчерпала. И именно это стало причиной тяжелейшего кризиса СССР, который, впрочем, вовсе не обязательно должен был бы привести к распаду страны. Плановое хозяйство выражалось в тотальном регулировании всего и вся, в том числе всех цен в стране (кроме как на «колхозных рынках»). Как определяли-высчитывали цены, которые устанавливали Госплан и Госкомцен? Как угодно, но только не доверяясь рыночным методам балансирования спроса и предложения. Один из американских экономистов, побывавших в СССР в начале 1980-х, посещая Госплан, спросил тамошнего бюрократа, как в СССР определяют цены. Тот достал из ящика стола каталог американской розничной сети Sears: якобы по нему в советском Госплане определяли сначала соотношение цен на разные товары, а потом эти пропорции переносились на аналогичные советские товары. То есть «на глазок».

В начале 1980-х советские предприятия тратили на единицу готовой продукции в 2,1 раза больше электроэнергии, в 1,8 раза больше стали, в 2,3 раза больше цемента и в 7,5 раза больше удобрений, чем американские. Производительность труда в экономике в последние годы существования СССР практически не росла.

Люди не были заинтересованы в том, чтобы больше заработать, ведь зарплата была гарантирована, как и занятость. И если в начале 1960-х советская производительность труда, по подсчетам некоторых экономистов, составляла 35 процентов от уровня США, то в 1987-м — уже лишь четверть.

Советский Союз был критически зависим от импорта продовольствия. Массированный его импорт начался в 1960-х, после расстрела массовых протестов (из-за повышения цен на продукты) в Новочеркасске в 1962 году. В начале 1980-х импорт зерна в СССР достигал 30 млн тонн в год. Столько сейчас одна Россия легко экспортирует.

Благодаря высоким ценам на нефть в 1970-х продовольственный и потребительский импорт можно было поддерживать за счет валютных поступлений от ее продажи (также в Европу поступал по трубам советский газ).

Однако именно Горбачеву не повезло с нефтью: после его прихода к власти в результате падения мировых цен поступления от нефтяного экспорта упали в два раза за год. Безумная антиалкогольная кампания добила советский бюджет: снижение поступлений от продажи винно-водочных изделий с 1984 по 1987 год сопоставимо с потерями от сокращения нефтеэкспорта.

И на этом фоне повышались директивным путем зарплаты. Не обеспеченные товарами деньги привели к опустошению полок магазинов и дефициту буквально на все. Надо было искать разумное экономическое решение. Однако ни сам Горбачев, ни его окружение ни имели ни малейшего понятия о том, как должна работать нормальная рыночная экономика. Не надо забывать, что все они, включая «генсека-реформатора», были коммунистами-догматиками. Для них само слово «рынок» было ересью. Тем обиднее, что в это время уже успели проявить себя первые плоды китайских рыночных реформ, проводившихся поначалу в закрытых «свободных экономических зонах», однако основные параметры новой экономики как раз там и отрабатывались.

Михаил Горбачев, 1990 год / Фото: Юрий Абрамочкин

Впрочем, не надо забывать, что ко времени прихода Горбачева к власти СССР вел холодную войну на два фронта: и против США и Запада в целом, и против КНР. Перенимать «враждебный опыт» было не с руки. Горбачев пытался было наладить советско-китайский диалог, но полностью лед он растопить на этом направлении так и не смог, а китайские власти, в свою очередь, с настороженностью отнеслись к его политике гласности, считая, что и она в том числе вдохновила китайцев на «бунт» на площади Тяньаньмэнь. В мае 1989 года он отправился в Пекин с первым за 30 лет визитом. Мириться. Студенческие демонстрации в центре Пекина уже были в самом разгаре. А часть китайской общественности возлагала большие надежды на тогдашнего генсека ЦК КПК Чжао Цзыяна, которого западная пресса называла «китайским Горбачевым». Однако после подавления манифестаций на площади генсек был снят с поста и попал под домашний арест. Опыт китайских реформ нам перенимать тогда не пришлось. Как и им — наш.

Горбачев объявил политику ускорения. Идея была изначально порочна: советская экономика не могла никуда ускориться, ее надо было кардинально реформировать.

Однако попытки экономических преобразований были очень робкими и непоследовательными: Горбачев и его окружение боялись, как бы не нарушить «основы социализма». Были приняты, например, законы об индивидуальной трудовой деятельности (19 ноября 1986 года) и о легализации частного сельхозпроизводства (май 1987 года). Но они очень мало оживили ситуацию на потребительском рынке (хотя слово «рынок» тут, конечно, не вполне уместно).

В мае 1988 года был принят Закон «О кооперации». Его последствия оказались много «круче». Но по принципу «хотели как лучше, а получилось…». Он был порожден, видимо, в том числе грезами о «восстановлении ленинских социалистических норм». Ведь в свое время Ленин статьей «О кооперации» дал старт новой экономической политике (НЭП). Однако никакого нового НЭПа не получилось: страна была уже другой, навыки здорового предпринимательства, в частности, были напрочь утрачены. И получилось так, что после разрешения организовывать кооперативы при госпредприятиях их создатели — как правило, в лице начальства — получили возможность обогащаться и набивать свои карманы за счет перепродажи дешевых госресурсов и их преобразования в товары, пользовавшиеся рыночным спросом. Ни о каком развитии производства «вдолгую» они не думали.

Тогда-то и начался массовый поход партхозноменклатуры в рынок. С целью «распилить» то, что создавалось поколениями.

Одновременно были сняты преграды для обналичивания безналичных денег, которые хлынули в экономику, не будучи никак обеспечены товарами. На пустые прилавки давил огромный неудовлетворенный спрос, который вырос в 1986–1990 годах с 60 млрд до 110 млрд рублей. Однако даже в этих условиях советское руководство во главе с Горбачевым не решилось на то, чтобы допустить свободное рыночное ценообразование. Так что к 1991 году СССР рухнул сначала экономически, а уже потом политически.

Конечно, своей главной заслугой Горбачев — и по праву — считал политику гласности и перестройки. Он говорил: «Главное, чего мы достигли внутри страны: люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой». Именно при нем в СССР состоялись первые свободные выборы. Однако гласность в какой-то момент явно вышла из-под контроля партийного руководства и в конце концов доконала самого Горбачева. Ему ведь как партаппаратчику было особенно нечего сказать по «новой повестке». Он продолжал мыслить именно в рамках «партийной демократии», тогда как сама КПСС была не реформируема в принципе. Некоторые сейчас говорят, что он не столько конструировал новую политическую реальность внутри страны, сколько следовал за событиями. А также использовал ту же гласность в своих аппаратных играх.

Горбачеву также ставят в вину, что он «сдал Восточную Европу». Но как он мог ее сохранить на фоне советской экономической катастрофы и тех процессов, которые начались в самих странах бывшего Варшавского договора? Вводить всюду войска, подавлять «бархатные революции» силой? Да, он так и не смог договориться о нерасширении НАТО на восток и о более выгодном для нас объединении Германии. Однако как можно договориться о чем-либо, ведя переговоры с позиции слабого? Горбачев вывел советские войска из Афганистана. А надо было оставить? Тогда счет потерям был бы не примерно 15 тысяч, а намного больше.

На деле те принципы международной политики, что Горбачев назвал «новым мышлением», при всем их идеализме, предлагали человечеству выход из тупика военного противостояния и силового соперничества. Идеи эти актуальны и сейчас.

Сергей Смирнов и Михаил Горбачев / Фото: Из личного архива Сергея Смирнова

КОММЕНТАРИИ

Елена Шестопал, заведующая кафедрой социологии и психологии политики МГУ имени М. В. Ломоносова:

— Михаил Горбачев, на мой взгляд, именно перестройкой запомнится как историческая личность. Это его детище, его идея. Произошла резкая политическая мобилизация населения. Люди активизировались. Это стало началом тех демократических преобразований, которые ярко мы увидели уже в постсоветской России. Но начало им положил, несомненно, Михаил Горбачев. Он буквально разбудил страну.

Я считаю, что это одна из его главных заслуг. Он обратил внимание на людей. И народ ему ответил на это. Ответил доверием и всесторонней поддержкой. Перестройка поначалу была хорошо поддержана населением. Потом, правда, Михаил Горбачев это доверие быстро растерял, но поначалу он буквально очаровал людей. Это тоже его отличительная черта. Он продемонстрировал совершенно новый тип лидерства. Глава государства стал говорить человеческим языком, не боялся высказывать прогрессивные, передовые идеи. Даже выглядел он иначе по сравнению с прошлыми лидерами.

Сергей Марков, политолог:

— Михаил Горбачев снял с мира колоссальную угрозу мировой ядерной войны. Именно этим он войдет в историю человечества. Войдет во все учебники истории. Этим он сделал счастливыми миллиарды людей и сделал их более свободными. До этого они находились под постоянным колоссальным психологическим стрессом ожидания ядерной войны и самоуничтожения человечества. Как ему это удалось?

При Горбачеве советское общество стало значительно ближе по своим ценностям к западному обществу. Поэтому отпало желание воевать за коммунистическую власть, социалистическую революцию и так далее. У людей был запрос на расширение свободы.

Разрешение выезда за рубеж, социальное неравенство стало более приемлемым и так далее. Михаил Горбачев смог реализовать этот общественный запрос. Хотя не смог уберечь от распада Советский Союз. Михаил Горбачев же пытался сохранить его. Хотя бы потому, что хотел сохранить свой пост президента СССР. И потому, что не хотел распада великой страны.

Идеи, что Михаил Горбачев за плату выполнял задание Запада разрушить Союз, — полная фантастика растерянного разума, изумленного видом катастрофы. Но население и России, и других стран винит в распаде Советского Союза Михаила Горбачева.

И это, видимо, навсегда. И это мнение именно народа. Место Горбачева в истории еще много раз будет прописано. Он великий лидер, как Петр I, Иван Грозный, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Александр Керенский, Николай II, Александр II, Борис Ельцин.

Это те, кто поменял ход истории. Каждое поколение будет заново по-своему осмысливать их роль...

Михаил Виноградов, политолог:

— К середине 1980-х годов у Советского Союза стали заметно сокращаться и рациональные, и эмоциональные причины оставаться в состоянии холодной войны.

В рациональном плане стала наглядной неспособность советской экономики, чье состояние ухудшалось на фоне падения мировых цен на нефть, тратить соизмеримые с США деньги на военные нужды. В эмоциональном ключе иссякали моральные силы для ведения холодной войны. После распада теократической системы, нацеленной на строительство коммунизма, становилось неясным, зачем вообще уничтожать США, если капитализм перестал быть главным врагом. Все более странным стал выглядеть железный занавес в Европе, где восточноевропейские страны, видящие проигрыш социализма в конкуренции с капитализмом, мечтали оказаться по ту сторону занавеса. Эту усталость от конфронтации ощущали все мировые лидеры. Но только у Михаила Горбачева была способность признать это.

Благодаря его политике во главу угла были поставлены цели снижения конфронтации, а не подсчет «очков», кто кому больше уступил. Нельзя говорить, что действия Михаила Горбачева привели к тому положению, в котором сейчас находится Россия. Проблемы 1990-х годов и современности почти не были связаны ни с распадом СССР, ни с мифическим стремлением Запада «поработить» Россию — они были вызваны экономическим кризисом, который был порожден в том числе и перенапряжением в холодную войну, и избыточным вниманием к производству оборонных товаров в ущерб гражданской продукции, включая продовольствие, одежду, бытовую технику.

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