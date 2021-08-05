«Вторая КНДР»: зачем Лукашенко закрыл границу Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы для борьбы с проникновением в страну организаторов протестов, а также для сокращения оттока населения. По сути, государство постепенно превращается в КНДР, а Лукашенко — во второго Ким Чен Ына. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат политических наук Камран Гасанов.

Как заявлял Лукашенко, власти Белоруссии не просто так вкладывали ресурсы в погранвойска, и белорусы должны чувствовать себя в безопасности. Он также сказал, что «не дай бог» сопредельные страны попытаются реализовать тактику выдворения нелегальных мигрантов в страну через официальные КПП. Белорусский лидер отметил, что недавние события с Литвой и Польшей, которые происходили на западных границах страны, заставляют насторожиться. В качестве примера ситуации, о которой идет речь, лидер привел угрозу концентрации нелегалов в пунктах пропуска между Литвой и Белоруссией и попытку «выдавить» их на территорию республики. Такие действия, по словам Лукашенко, будут грозить серьезным международным конфликтом.

По словам политолога, Лукашенко руководствуется двумя мотивами. Первый президент обозначил: проникновение в страну людей, которые стоят за протестами в государстве или как-то способствуют им, участвуют в их финансировании. Главные внешние спонсоры протестов в Белоруссии — Польша и Литва.

— Поэтому он принял такое решение. Второе — стремление предотвратить отток населения из страны, потому что, по слухам, из Белоруссии бежит огромное количество людей: кто-то по политическим мотивам, кто-то по экономическим. Пример олимпийца здесь можно упомянуть, который попросил убежища и не хочет возвращаться, — сказал Гасанов.

Политолог также отметил, что все действия руководства Белоруссии ведут к превращению страны во вторую КНДР. Пока Лукашенко будет находиться у власти, государство все больше будет уходить в изоляцию.

— Потому что Запад его не признает. Хотя при этом мы тоже не должны недооценивать КНДР. Режим смог удержаться и показать свою стойкость. В этом плане Лукашенко еще придется посоревноваться с Ким Чен Ыном, который, несмотря на внешнее давление, держится, и его семья смогла удержаться у власти, — подчеркнул Гасанов.

Во всей этой ситуации для России будет определенная выгода. Лукашенко станет еще более способным на диалог и переговоры с Москвой по различным вопросам, ведь он «лишается возможности заигрывать с Западом и будет более послушным для России», посчитал эксперт.

— С другой стороны, мы тоже отдаем себе отчет, насколько долгосрочными будут те договоренности, которые мы заключим с Лукашенко. Он сейчас может на волне страха пойти на большее сближение, на большую поддержку в обмен на какое-то финансирование. Но, если его случайно свергнут, все это пойдет «на откат». Сейчас мы будем затрачивать силы, углублять интеграцию, а потом это все отменится — потеряем деньги, — сказал политолог.

Гасанов также особо отметил, что России невыгодно обострение конфликта между Белоруссией и Западом. Дело в том, что между РФ, США и Евросоюзом тоже «много конфликтных точек»: Украина, Грузия, Молдавия, Сирия, Нагорный Карабах.

— Добавление еще одной горячей точки делает еще более нереальным восстановление российско-европейских отношений. Восстановление отношений нужно и Европе, и России, — заключил собеседник «ВМ».