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МОК рассказал о ходе расследования дела Тимановской

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
В мире
МОК рассказал о ходе расследования дела Тимановской
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Международный олимпийский комитет проводит дисциплинарное разбирательство из-за ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Как уточнил Адамс, дело было открыто 4 августа. В настоящее время МОК формирует список свидетелей, которых следует опросить в рамках разбирательства.

Представитель МОК подчеркнул, что дисциплинарное расследование проводится в соответствии с регламентом. Сотрудники комитета уже связались со спортсменами из белорусской команды, а также проводят частные беседы с другими атлетами.

Адамс выразил мнение, что МОК достаточно быстро отреагировал на ситуацию, и предложил подождать, «чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», сообщает РИА Новости.

30 июля Тимановская подвергла критике белорусских спортивных чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. Также она заявила, что ее хотят насильно вывезти из Токио в Белоруссию.

Позднее стало известно, что спортсменка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев. 2 августа в МИД Польши сообщили, что Тимановская получила гуманитарную визу государства. Варшава пообещала сделать все необходимое, чтобы помочь легкоатлетке продолжить спортивную карьеру.

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