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Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу

Михаил Алимов

В мире
Белорусская спортсменка Тимановская получила польскую визу
Фото: instagram/kristi_timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, попросившая политического убежища после инцидента в Токио, получила польскую визу. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в МИД Польши.

— Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру, — говорится в сообщении, переданном ТАСС.

Кристина Тимановская подвергла критике белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпийских играх в Токио. После этого стало известно, что спортсменку насильно вывозят из Токио. Тимановская смогла остаться в столице Японии, и теперь легкоатлетка не планирует возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

2 августа стало известно, что политическое убежище Кристине Тимановской предоставит Польша. В ближайшие дни спортсменка вылетит в Варшаву из Токио. В данный момент она находится на территории польского посольства в Токио под охраной.

Вопрос о предоставлении политического убежища для белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ее коллеги по сборной пытались вывезти на родину из столицы Японии, рассматривался также Францией и ее партнерами из Евросоюза.

В воскресенье сообщалось, что МОК начал изучать ситуацию с ее возможной принудительной депортацией из страны — хозяйки Олимпийских игр.

Днем позже глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио после инцидента на Олимпиаде.

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