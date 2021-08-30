«Катастрофа для цивилизации»: какой будет космическая война между Россией и США

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Следующая глобальная война может начаться в космическом пространстве, допустил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, Россия найдет ответ в случае размещения американцами ядерного оружия в космосе. Может ли потенциальный конфликт вспыхнуть за пределами земной атмосферы и насколько реально космическое противостояние Москвы и Вашингтона, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

К «звездным войнам» готовы?

Россия не раз предупреждала, что милитаризация космоса ведет к определенным противостояниям, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— В случае необходимости мы за ответом не постоим, — уверен специалист. — Сейчас в космическом пространстве ядерного оружия нет, однако, если США все-таки выведут его в космос, наш ответ будет симметричным, неприятным. Каким именно — лучше промолчу. Во всяком случае американцы знают, что у нас есть достаточно эффективные средства вооружения, работающие по космосу.

Леонков отмечает: любой крупный конфликт проходит везде, где это возможно.

— Утверждать, что война зародится именно в космическом пространстве, нельзя. Это некое умозрительное заключение. Если она и начнется, то будет повсюду: и в космосе, и на суше, и в воздухе, и на море. По-другому не бывает, — рассказал специалист.

По мнению Леонкова, в случае начала глобального конфликта противники будут проявлять активность в космосе: в течение первого месяца космическая группировка в виде спутников будет уничтожена. Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что эту задачу каждая страна будет решать в первую очередь, чтобы лишить оппонентов возможности разведки и управления.

Специалист также обращает внимание, что исключительно космическая война между сверхдержавами все-таки маловероятна.

— К войне только в космосе страны пока не готовы: это требует развития определенных технологий, которыми сейчас в разном объеме обладают только Россия, США и Китай. Другие государства могут выступать лишь в качестве чьих-то союзников в этих взаимоотношениях. К тому же вести полномасштабные космические войны — крайне дорогое удовольствие, — уверен Леонков.

Как избежать?

Футуролог Александр Кононов отмечает, что начало потенциальной войны в космосе все-таки вероятно. Участие в этом конфликте США и России, а также других крупных государств способно привести к ужасным последствиям, считает собеседник «Вечерней Москвы».

— Возможность космической войны нельзя исключать, но это будет катастрофа для цивилизации. Особенно опасны вероятные конфликты между супердержавами: Россией, Китаем, Индией и Америкой. Война между ними станет концом цивилизации, — уверен специалист.

По мнению Кононова, наращивание потенциала для самоистребления человека в космосе способно «зажечь бикфордов шнур с любого конца», поэтому здесь нельзя делать точные прогнозы. Чтобы этого избежать, нужно развивать правовую систему, преследуя тех, кто стравливает нации между собой, считает футуролог.

Леонков обращает внимание, что потенциальным источником войны являются страны Запада, для которых военными противниками являются РФ и КНР. В случае с Россией страны Запада угрожают конфликтом, применяя тактику времен холодной войны, в случае с Китаем — экономическое противодействие.

Однако Леонков также замечает, что сейчас Запад стремится избежать глобальных конфликтов между Китаем и Россией.

— В доктринальных документах страны НАТО четко указывали, что им нежелательно доводить противостояние между Россией и Китаем до состояния войны. Потому что сейчас ни НАТО, ни США к ведению такой войны не готовы, — заключил эксперт.