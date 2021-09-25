Согреем ли мы старушку Европу: что будет с «Северным потоком—2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Наконец завершено строительство газопровода «Северный поток — 2». Что дальше и какие еще трудности могут возникнуть на пути магистрального газопровода между Россией и Германией.

Хотя еще недавно звучали заявления, что газ по трубопроводу может начать поступать уже в этом году, скорее всего, этого не произойдет. В дело вступает немецкая бюрократия. Для начала предстоит юридическая сертификация. Компания Nord Stream 2 AG, которая занималась строительством, подала заявку в Федеральное агентство по сетям еще летом, заявив о себе как о «независимом операторе» (это важно, о чем ниже). Теперь выясняется, что процесс может занять до четырех месяцев — до начала января следующего года. А то и больше.

Почему так долго? Потому что ни одна из компаний, задействованных в проекте, — ни Nord Stream 2 AG (она зарегистрирована в Швейцарии), ни тем более «Газпром» — не состоят в юрисдикции ЕС, поэтому процедура им предстоит более сложная. А вдруг данный проект несет угрозу энергобезопасности Европы? Вот будут изучать. Снова.

Тут надо заметить, что политическая обстановка в Германии, где 26 сентября пройдут парламентские выборы, может резко измениться. И не в пользу газопровода. Партия ХДС Ангелы Меркель (притом что сама она уходит из политики) может потерять большинство в бундестаге, уступив его социал-демократам и «зеленым». Последнее особенно важно, поскольку в предвыборной программе «зеленых» прямо написано, что они выступают против проекта «Северный поток — 2» и против его запуска, даже несмотря на готовность.

Если они войдут в новую правящую коалицию, то это может пагубно отразиться на дальнейшей судьбе газопровода. Тем более что главного локомотива и защитника проекта в ЕС — Ангелы Меркель — уже не будет.

Фото: Администрация президента РФ

Более того, после завершения сертификации, если она будет успешной, запускать газ по трубе все равно будет еще рано. Проект решения передадут Еврокомиссии. И у нее будет еще два месяца (она может добавить и еще два, если дело осложнится) на выработку окончательного заключения.

На этом этапе может возникнуть еще одно препятствие. По правилам Евросоюза компания, работающая на европейском рынке, если она является добывающей или поставляющей газ, не имеет права его же и транспортировать. Такое правило принято во имя обеспечения свободной конкуренции. Если бы «Северный поток — 2» был достроен в 2019 году, правило к нему еще бы не применялось.

Так, собственно, и планировалось, но строительство сильно затормозили американские санкции. Теперь Nord Stream 2 AG пытается доказать в суде, что газопровод был уже завершен (в основном) до мая 2019 года, а потому для него можно сделать исключение. Но суд отклонил соответствующий иск как раз в конце августа.

Поскольку владельцем газопровода является российский «Газпром», то ради соответствия европейским правилам он может пойти по одному из двух путей.

Первый — наименее приемлемый — продать газопровод. Вопрос — кому? Второй путь — это варианты, по которым оператором газопровода будет формально независимая от «Газпрома» компания. Как конкретно это будет сделано, пока не очень понятно. Также, согласно так называемому Третьему энергопакету, трубопровод нельзя использовать только одной компании — нужен некий конкурент. Так что «Газпром» сможет заполнить лишь половину объема газопровода, что сильно отодвинет сроки его окупаемости. Кто сможет стать «конкурентом», пока неясно.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Даже «Нафтогаз» Украины уже намекал — мол, мы готовы. Но это вряд ли, не для них строили. Один из вариантов — другая российская компания (или специально для этого созданная). Например, «Роснефть» недавно намекнула, что не прочь использовать такую возможность для своего газа.

Но и это еще не все. После разрешения юридических проблем предстоит поставить точку на проблемах чисто технических. То есть пройти еще одну сертификацию — техническую, главная задача которой — подтвердить, что газопровод соответствует всем требованиям и проектной документации. Эту сертификацию проводят независимые эксперты, которых назначает Горное управление города Штральзунд (таковы германские законы). И именно оно будет решать, давать ли разрешение на введение в эксплуатацию «СП-2». Вроде бы тут особых проблем возникнуть не должно, хотя из-за санкций ранее из проекта вышла одна норвежская компания, которая как раз и готовила всю техническую сертификацию.

Есть подозрение, конечно, что все эти процедуры будут довольно сильно политизированы, тем более что внутри Евросоюза у проекта хватает врагов. Наиболее решительный — Польша, которая таким образом «вступается» за курируемую ею Украину. А Киев не успокоится и будет подначивать Запад, чтобы тот и дальше вставлял палки в колеса проекту «Газпрома».

Частичной уступкой Украине уже стало то, что в ходе последнего визита Меркель в Россию она получила заверения Владимира Путина в том, что газовый транзит через Украину будет продолжен после 2024 года, когда истечет ныне действующее соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза». Это явилось и ключевым пунктом ранее заключенного соглашения США и Германии, после чего Вашингтон временно отказался от санкций против проекта, дав возможность его завершить.

Фото: president.gov.ua

В то же время Москва всегда оговаривала такое условие тем, что, мол, транзит продлим, но если будет спрос со стороны Европы. Газовый транзит через Украину будет рассматриваться в качестве точно не приоритетного направления. «Газпром» уже дал это понять.

Сейчас, кстати, цены на газ в Европе продолжают бить рекорды и на днях поднимались до небывалых 1000 долларов за тысячу кубометров. При том что подземные хранилища заполнены в преддверии зимы менее чем наполовину. Не «Газпром» тому виной — цены взвинтили азиатские покупатели СПГ, переключившие на себя поставки из Европы. Зато высокие цены на газ могут подвигнуть европейских регуляторов к более оперативному рассмотрению вопросов, тормозящих запуск «Северного потока — 2». Особенно если зима будет холодной.