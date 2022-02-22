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«Железный занавес»: ждать ли россиянам закрытия границ из-за ситуации с ЛНР и ДНР

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Политика
«Железный занавес»: ждать ли россиянам закрытия границ из-за ситуации с ЛНР и ДНР
Фото: РИА Новости

Закрытие границ для россиян невыгодно другим государствам. Кроме различных экономических последствий для таких стран, это нанесет серьезный удар по туристической отрасли, которая и без того пострадала из-за пандемии. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, полный запрет на посещение россиянами какой-либо страны невозможен.

— Реализация подобного запрета — железный занавес, за которым последует не только запрет на посещение государства. Это полный разрыв отношений и ряд других моментов, что невыгодно Западу. Именно этим и обосновывается то, что до сих пор нет как таковых заявлений и западные страны активно ведут консультации. Они не знают, какую позицию занять, и также оценивают риски и для себя, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Как отметила Елисеева, во время событий в Крыму в 2014 году и участия России в спецоперации в Сирии в 2015-м для РФ были экономические последствия, но они не были фатальными.

Сейчас против России введут новые санкции, но они также не будут очень значительными, уверена политолог.

— Санкции, конечно, будут, о чем вчера прямо заявил Путин: они будут в любом случае — вне зависимости от позиции России. Если бы даже Россия вчера не признала республики, то санкции все равно бы ввели, просто чуть позже и по другой причине, — отметила она.

Еще один аргумент против закрытия границ — из-за пандемии туристическая отрасль очень сильно пострадала, подчеркнула Елисеева. Запрет на въезд в какую-либо страну будет экономически невыгоден, даже если Америка будет к этому подталкивать Европу. Гораздо более вероятно, что сейчас будет заново подниматься вопрос по «Северному потоку — 2» — это одна из излюбленных тем у Запада, отметила политолог.

Эксперт уверена, что выборочные запреты на посещение стран для отдельных граждан России будут введены. Однако эти санкции работают условно: например, они были наложены на российского государственного деятеля Владислава Суркова, которого потом увидели на переговорах в Берлине, когда это понадобилось.

Отношение к российским гражданам за границей нередко зависит не от государственной политики, подчеркнула политолог.

— Нет у Запада цели сделать пребывание российских туристов за границей некомфортным. Безусловно, вопрос в отношении: например, в Прибалтике к российским туристам отношение довольно своеобразное. Старшее поколение более-менее лояльно, а молодые настроены нейтрально-негативно. Тут вопрос, что со стороны государства никаких особых мер быть не может — это вопрос со стороны народа. Как показывает практика, в той же Чехии, где власти в свое время делали довольно неоднозначные заявления в адрес России, простые граждане говорили, что они готовы работать с россиянами, — резюмировала специалист.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— Глава российского государства подписал указы «О признании Донецкой народной республики» и «О признании Луганской народной республики». Также Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, — говорится в сообщении.

После решения Москвы о признании ЛНР и ДНР Киев продолжит дипломатическую работу по сохранению мира в Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля.

— Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены... В соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами — правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас... Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий, — передает слова украинского лидера РИА Новости.

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