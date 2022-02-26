«Схема не меняется»: политолог рассказала, могут ли США повлиять на Россию через Генассамблею ООН

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Осуждение военной спецоперации России на Генассамблее ООН — дополнительная возможность усилить нагнетание обстановки в западных СМИ. Серьезных действий США предпринимать не будут, так как в некоторых сферах им выгодно сохранять сотрудничество с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, даже если США добьются осуждения России, то это ничего не изменит.

— Американцы прекрасно понимают, что они сейчас особо сильно повлиять на ситуацию не могут. Тем более сейчас ситуация складывается таким образом, когда Штаты и Евросоюз ведут себя несколько странно: они пытаются вводить экономические санкции, учитывая свои интересы. Псаки заявляет, что Америка сотрудничает с Россией там, где ей это выгодно, и не видит в этом ничего такого. И даже если они что-то вынесут по итогам процесса осуждения, вероятнее всего, это будет в формате резолюции, — рассказала собеседница «ВМ».

Как отметила Елисеева, с точки зрения влияния на международное право ООН — довольно бесполезный орган. В частности, когда Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции, осуждающей героизацию нацизма и расизма, против проголосовали только США и Украина. Совбез ООН не повлиял на ситуацию, когда в 2014–2015 годах начались обстрелы Донбасса, заметила политолог.

Сейчас американцы используют эту площадку, чтобы делать свои заявления, однако на практике особого эффекта не будет, подчеркнула Елисеева.

— Мы в очередной раз увидим заголовки в западных СМИ, про нас снова со всех сторон будут говорить как про агрессоров. Но в реальности это ни к чему не приведет. Тем более нужно вспомнить, что есть Китай. В ООН они уже заявили, что призвали НАТО учесть интересы России по безопасности. Поэтому ситуация довольно сложная, так как американцы прекрасно понимают: Китай, несмотря на всю свою сдержанность, продолжит сохранять позиции нейтралитета и в конфликт влезать не будет, — уверена эксперт.

Как отметила специалист, США воспользовались возможностью осуждения в рамках Генассамблеи ООН после того, как Россия наложила вето на проект соответствующей резолюции в Совбез. В Генассамблее такого права у РФ нет, подчеркнула эксперт: в этом случае страны просто будут голосовать или воздерживаться.

По словам Елисеевой, Америка придерживается примерно такой же тактики, как и в аналогичных ситуациях до этого.

— Методы были те же самые, просто в другом объеме. Но заявления и обвинения, попытки давления — те же. Схема не меняется. У американцев свои методы борьбы: либо санкции, либо военное вмешательство, проведение военных операций, свержение политического строя. В случае с Россией в войну они не полезут, о чем неоднократно заявляли. Зеленский об этом тоже говорил: что его все бросили и он остался один. Здесь будет попытка санкционного давления. Если говорить о реальных поползновениях в сторону России, то они просто на это не решатся, потому что прекрасно понимают, что это — не Сирию бомбить, — рассказала политолог.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что Россия вновь столкнется с санкциями, обвинениями и резолюциями. Однако, как заметила специалист, такой сценарий уже реализовывался: в частности, после событий в Крыму и военной операции в Сирии в 2015 году.

Санкционное давление на Россию из-за обострения ситуации на Украине будет более серьезным, однако Западу невыгодно делать его максимальным, подчеркнула эксперт.

— От происходящего Запад тоже страдает. Именно поэтому они и пытаются не затрагивать то, что их напрямую касается. Это к вопросу о санкциях, которые не затронули, к примеру, алюминий. Потому что им просто это нужно. Они напрямую говорят: «Все, что нам надо, мы не трогаем». С одной стороны — осуждают, с другой — будут сотрудничать там, где необходимо, — заключила Елисеева.

Согласно сообщениям СМИ, США собираются добиваться осуждения военной операции России на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза.

Она отметила, что Россия наложила вето на проект соответствующей резолюции Совбеза ООН.

— Мы будем решать этот вопрос в ГА ООН, где российское вето не сработает, — сообщила Томас-Гринфилд.