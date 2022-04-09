Метод ошибок: зачем Европа прекратила пропуск зарегистрированного в России автотранспорта

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Страны Евросоюза приостановили пропуск транспорта, который зарегистрирован в России или Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Запрет на пропуск автомобилей связан с принятым пятым пакетом санкций. Однако в этом запрете есть ряд оговорок в тех сферах, в которых Европе невыгодно терять сотрудничество с Россией. Зачем введены данные меры и чем они грозят, «Вечерней Москве» рассказали политологи.

Директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что, вводя ограничения, Евросоюз действует «методом проб и ошибок».

— Принимаются довольно комплексные санкции, в том числе, касающиеся блокировки транспортных артерий. И, в частности, связанные с судами, которые не допускаются в европейские порты, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что страны Евросоюза делают исключения в собственных санкциях там, где они могут нанести ущерб самим себе. В частности, именно поэтому ЕС отказался от запрета на автомобильную перевозку энергоносителей, цветных металлов, пшеницы и некоторых других товаров, считает Кортунов.

Политолог Наталия Елисеева также подчеркнула, что все оговорки в санкциях связаны с опасением стран навредить себе.

— Сейчас и американцы пытаются свои же введенные санкции как-то обойти или оставить пути отхода, и ЕС, который тоже понимает: рано или поздно придется обходить введенные ими же самими санкции, — подчеркнула специалист.

Елисеева отметила, что запрет на въезд российских автомобилей может грозить полным прерыванием связей, вслед за которым в ЕС начнется дефицит товаров, объяснила политолог.

Эксперт отметила, что для России прерывание автомобильных перевозок с Европой не так критично.

— У нас в этом плане вся продовольственная безопасность уже была оговорена, работа над ней велась. Это касается и безопасности других товаров, в том числе медицинских. А вот в ЕС начнется дефицит товаров, будут проблемы с бизнесом. Усилятся инфляция и экономический кризис, — резюмировала политолог.

Эксперт подчеркнула, что сохранение проезда с гуманитарными целями может рассматриваться как возможная лазейка, когда это будет необходимо Евросоюзу.