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«Последствия демарша»: почему у России нет юридически оформленной границы с Эстонией

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Почему у России нет юридически оформленной границы с Эстонией
Фото: Depositphotos

Консервативная народная партия Эстонии предложила отозвать подпись под договором о сухопутной и морской границе с Россией. Позднее парламент Эстонии отказался от рассмотрения данной инициативы. «За» проголосовали 28 депутатов, «против» — 53. Предложение эстонской оппозиции могло бы ухудшить отношения между странами, однако не привело бы к серьезным последствиям. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, отсутствие юридически урегулированной границы у стран связано с претензиями Эстонии на некоторые территории РФ.

— К сожалению, у нас с Эстонией нет окончательного урегулирования территориальных вопросов. Было несколько попыток, в частности, на протяжении последних 20 лет. Был подписан (но не ратифицирован) договор в 2005 году, потом была попытка договориться в 2014 году. Эстония все время пыталась в преамбулу или еще какой-нибудь раздел включить упоминание о Тартуском договоре, который определил первые границы между Россией и Эстонией после того, как Эстония получила независимость. Там были отдельные территории, которые ныне относятся к Псковской и Ленинградской областям, — рассказал политолог.

Кортунов отметил, что ссылки на Тартуский договор потенциально могли создать юридические основы для предъявления территориальных претензий или требования компенсации. Москва этому всячески сопротивлялась, договор так и не был ратифицирован, хотя де-факто обе стороны его выполняли, уточнил эксперт.

— Сейчас эстонские правые хотят отозвать официальную подпись, то есть освободить себя от любых обязательств, связанных с выполнением нератифицированного договора. Но в Эстонии у власти коалиционное правительство, там есть центристы, не все поддерживают эту идею. Однако проблема существует, пока мы не продвигаемся к ее решению, — заметил специалист.

По мнению Кортунова, Россия занимает жесткую позицию: она считает для себя этот вопрос закрытым. Обсуждать вопрос о возвращении территорий или выплате компенсаций РФ не собирается.

Если бы отношения стран были лучше, можно было бы проявить большую гибкость в рамках трансграничного сотрудничества, отметил эксперт.

— Поскольку сейчас трансграничное сотрудничество между Россией и Евросоюзом сокращено, у нас нет возможности смягчить последствия демарша со стороны Таллина. Это будет создавать дополнительный негативный фон в наших отношениях. Консерваторы пытаются создать себе дополнительные возможности для политического продвижения, рассчитывая на консервативную часть эстонского общества и на кризис, связанный с событиями на Украине, — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что отзыв Эстонией своей подписи не привел бы к каким-либо значительным последствиям. Эстония раздает свои паспорта жителям территорий, на которые претендует, такая практика могла бы быть расширена. Серьезных экономических санкций это бы не повлекло, резюмировал Кортунов.

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