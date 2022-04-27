Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог Журавлев перечислил самые зависимые от российского газа страны

Игорь Синельников

Георгий Соланович

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Политолог Журавлев перечислил самые зависимые от российского газа страны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наиболее зависимы от российского газа Франция, Румыния, а также Польша и Болгария. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Франция надеется на поставки голубого топлива из Америки. Румыния же, которая также находится в сильной зависимости от российского топлива, отличается выраженной прозападной политикой, поэтому в случае с ней остается лишь смотреть, что одержит верх — здравый смысл или идеология.

Польша и Болгария, пояснил эксперт, тоже сильно зависимы от газа из РФ. После приостановки поставок они будут искать ему замену, так как у них есть надежда на вторичные методы.

Еще одна страна, которая нуждается в российском ресурсе, — Германия. Журавлев выразил уверенность, что Берлин с радостью согласился бы на условия Москвы, однако ему мешает сильное внешнее давление.

— Немцы уже говорили, что, возможно, будут платить в рублях. Вопрос — насколько они могут выдержать давление Америки и Польши, — пояснил политолог в беседе с «ВМ».

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

газоснабжение Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте