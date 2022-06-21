Политолог Марков: Интеграция украинских регионов в состав РФ позволит сократить давление Запада

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Присоединение Херсонской области к РФ будет возможно тогда, когда получится обеспечить безопасность и экономическую стабильность региона. Ее вхождение в состав России, как и вхождение некоторых других областей, позволит минимизировать использование Украины Западом для сдерживания РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков, комментируя новость о референдуме, запланированном на осень в Херсонской области.

Эксперт отметил, что в состав РФ могут войти сразу несколько областей.

— Я думаю, будут и другие регионы входить в состав России, не только Херсонская область. Это заявление было сделано одним из руководителей нового руководства Херсонской области, он говорил для своих жителей. Я думаю, что Донецк и Луганск могут быть признаны частью России, Запорожье, возможно, Николаевская, Одесская и Харьковская области, — предположил собеседник «ВМ».

По мнению политолога, заявления местных властей о подготовке проведения референдума осенью — лишь ориентир. Для организации референдума в регионах люди должны быть обеспечены работой и чувствовать себя в безопасности, поэтому он может пройти и позже, отметил Марков.

Возможен и вариант, при котором от референдумов откажутся, заметил специалист.

— Если будет решено интегрировать регионы раньше, может быть, опросы будут не столь благожелательны. Мы в Крыму все чисто сделали, и все равно никто не признал результаты референдума на Западе, зато там признали киевский режим. В 2014 году на Украине был стопроцентный государственный переворот, грубейшее нарушение Конституции, к власти пришла хунта. Выборы Порошенко — стопроцентно фальсифицированы. Плюс не надо забывать, что восемь лет население находилось под контролем, по сути, террористического режима. Там, с одной стороны, был террор против тех, кто за Россию, а с другой — чудовищная пропаганда, которая является более сильной, чем пропаганда в нацистской Германии времен Гитлера, — подчеркнул Марков.

Как отметил собеседник «ВМ», экономическое развитие регионов Украины под контролем США и ЕС было крайне медленным. У России возможностей для этого больше: например, она может принять значительное количество сельхозпродукции из Херсонской и Запорожской областей.

Интеграция украинских регионов в состав РФ позволит сократить давление, которое осуществляет на Россию Запад, уверен политолог.

— Вхождение новых регионов в состав России даст сокращение мобилизационной базы для реализации проекта «анти-Россия» на базе Украины. На Украине живут русские люди, сейчас из них пытаются сделать антирусских, чтобы создать огромную ненависть между Россией и Украиной, как между Индией и Пакистаном. Хотя Индия и Пакистан многие столетия жили в рамках единой цивилизации. Сколько им достанется Украины — столько и будет использовано для создания «анти-России». Вторая задача — спасти людей. Гуманитарная проблема очень важна: люди должны быть защищены от запрета говорить на русском языке, от откровенно террористического режима, — рассказал специалист.

Переход регионов к России не приведет к эскалации конфликта: Украина и так ведет боевые действия методами военного времени с поддержкой НАТО, заключил Марков.

В Херсонской области осенью 2022 года планируется провести референдум по вхождению региона в состав России. Об этом сообщил во вторник, 21 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России, — заявил он.