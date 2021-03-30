Просчитать все риски: как заработать на коммунальной квартире в Москве

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К 2030 году в России не останется большей части коммунальных квартир. Об этом на днях заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти намерены расселить людей из аварийных домов, предоставив им взамен жилье по соцнайму или в собственность. О том, насколько актуален сейчас вопрос с такими квартирами в столице и выгодно ли приобретать комнату в коммуналке, «Вечерняя Москва» спросила у специалистов по рынку недвижимости.

Как рождаются коммуналки

Несмотря на активное строительство жилья по всей стране, коммунальная квартира — все еще распространенное явление, в том числе и в Москве. Объявлений о продаже комнат в пределах города немало — на сайтах «Авито» и ЦИАН, например, их около 1000 (по данным на 29 марта).

Но проблемы в этом как таковой нет, считает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

— Коммуналка образуется довольно просто. Например, разводятся супруги, каждый из них продает свою долю в квартире абсолютно свободно на рынке. Это не всегда старый дом. Часто продают комнаты и в новостройках. Объявлений таких полно, да и не у всех есть средства покупать квартиру целиком, — объяснила эксперт.

Можно запретить продавать доли в квартире

При этом коммунальные квартиры как класс, отмечает она, можно ликвидировать уже сейчас. Достаточно просто запретить продавать доли в квартире. Но делать этого, конечно же, не нужно, уверена специалист.

Аналогичного мнения придерживается член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. С его точки зрения, если говорить о запрете покупать и продавать комнаты, коммуналки действительно исчезнут, только нужно предложить обязательно альтернативу в виде другого жилья.

Но, судя по словам вице-премьера, речи о ликвидации коммуналок как класса нет. В интервью Владимиру Познеру Марат Хуснуллин говорил о программах по расселению из аварийного жилья и повышении качества жизни населения.

Как приобрести комнату выгодно

А можно ли как-то выгодно улучшить свои жилищные условия или заработать денег, приобретя комнату в большой квартире? Эксперты уверены, что можно. Однако каждую идею стоит рассматривать индивидуально.

— Бывают случаи, когда человек заехал, у соседа выкупил по дешевке вторую комнату, потом третью комнату и остался одним собственником в трехкомнатной квартире, сэкономив процентов 20. Комнаты по отдельности дешевле, чем квартира целиком, это очевидно, — говорит Ирина Радченко.

«Просто в лоб лучше не покупать»

Барсуков считает, что выгоду от покупки комнаты получить сложно, если человек не занимается куплей-продажей недвижимости на профессиональном уровне.

— Здесь очень важно все досконально рассчитать. Один из моих клиентов, например, принципиально искал квартиры, в которых либо сосед изъявлял желание продать еще одну комнату, либо понимал конъюнктуру, что он может предложить такое жилье взамен без всяких дополнительных расходов, что другой собственник на такую сделку согласится однозначно. Это очень сложная работа. А просто в лоб купить любую комнату и думать, что ты на ней заработаешь, неправильно. Можно прогадать. Да и другие собственники могут повести себя по-разному и даже «выдавить» вас из квартиры, — уверен риелтор.

Хорошая доходность от реновации

Один из способов выгодного приобретения комнаты — покупка доли в квартире хрущевки, попавшей в программу реновации. По словам Ирины Радченко, в этом случае вполне можно рассчитывать на собственную квартиру через несколько лет в новом доме, причем в пределах того же района. Однако настолько лакомые кусочки сразу же отслеживаются риелторами.

Причем некоторые из агентов недвижимости с выкупленными в собственность комнатами могут «сидеть» по несколько лет, а после получения ключей от нового жилья его перепродать. Все-таки собственная квартира в том же районе лучше, чем коммунальная. Соответственно, доходность от таких сделок тоже очень хорошая, заключила Радченко.

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